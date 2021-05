Ocon bat Alonso

30/04/2021 à 23 h 59 CEST

Seulement trois pilotes, Bouton Jenson (2015), Lewis Hamilton (2007) et Tarse Marques (2001) a réussi à finir devant Fernando Alonso en Coupe du monde quand ils étaient coéquipiers avec l’Asturien, un véritable «tueur» dans la surface. Cependant, cette saison, après une absence de deux ans de la grille de F1, nous voyons un Alonso très différent, plus patient, détendu et aussi plus condescendant avec son partenaire actuel, Esteban Ocon, qu’après les deux premières courses organisées, à Bahreïn et à Imola, dépasse le double champion d’Espagne au classement des pilotes.

Au Bahreïn, Alonso il a abandonné son Alpine en raison d’une panne et Ocon n’a pas réussi à marquer. Et à Imola, les deux ont terminé dans le «top 10», le jeune Français (9e) précédant Fernando (10e). Aujourd’hui à Portimao, après les deux premières séances libres du GP du Portugal, Alonso (5e) a surpassé Ocon (6e) de quelques millièmes et les deux points en Q3 ce samedi. Pour les Espagnols, le circuit portugais est sans précédent, tandis que Esteban a déjà tourné ici en 2020 et a fait une belle performance (8e), toujours sous l’acronyme de Renault.

Soit à cause de la nouvelle mentalité de Alonso à son retour en F1 à l’âge de 39 ans, ou par l’intervention de Davide Brivio, qui a rejoint la direction d’Alpine avec une réputation de «pacificateur» après son long passage en MotoGP, la vérité est que pour l’instant l’équipe respire l’harmonie et les «bonnes vibrations».

Ferdinand n’hésite pas à reconnaître le talent de Ou avec. «Je suis impressionné et heureux d’avoir Esteban à mes côtés. Il est très professionnel, il travaille très dur, non seulement ici sur la piste, mais aussi dans le simulateur. Nous partageons beaucoup de choses. Nous essayons de rester connectés et de travailler pour améliorer la voiture, assure-t-il.

Ça oui, Les intentions d’Alonso ils n’ont pas changé: «En même temps, vous voulez être aussi rapide que votre partenaire ou un peu plus rapide à chaque fois. Ce n’était pas comme ça à Imola, mais je vais continuer à essayer & rdquor;, admet-il.

Pour sa part Ou avec apprécie la «grande opportunité de travailler avec un champion du monde & rdquor; et renvoie les compliments à Alonso: «Il est l’un des meilleurs pilotes du monde. Beaucoup de gens m’avaient parlé de lui et de ce que je vois de l’intérieur, j’apprécie vraiment la collaboration jusqu’à présent. Fernando a beaucoup d’honnêteté, alors quand il dit quelque chose, il le pense vraiment.