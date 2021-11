Ocon change de moteur et repartira du bas de la grille au Mexique

11/06/2021 à 19:48 CET

Il y a déjà quatre pilotes qui en recevront un pénalité pour changement de moteur et partira du fond de la grille au Grand Prix du Mexique. Esteban Ocon (Alpine) a été le dernier à rejoindre une liste qui figurait déjà Balade de Lance (Aston Martin), Yuki tsunoda (Alpha Tauri) et Lando Norris (McLaren).

Alpine a confirmé la sanction à Ocon et a indiqué que « Esteban va monter une nouvelle unité de puissance ce week-end au Grand Prix du Mexique, son quatrième moteur de la saison. Tous les composants du moteur seront neufs pour les qualifications et la course. »

MISE À JOUR 📰 Esteban aura un nouveau moteur pour le Grand Prix de Mexico ce week-end – son quatrième de la saison. Tous les composants du groupe motopropulseur seront flambants neufs pour les qualifications et la course.#MexicoGP pic.twitter.com/lXMpFUCLKE – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 6 novembre 2021

Les quatre pilotes s’affronteront pour les positions de départ lors des qualifications ce samedi (21h00), puisque l’ordre de la queue de la grille sera obtenu en fonction de leur résultat. En plus d’eux, un cinquième pilote se verra infliger une pénalité de cinq places, George Russell, après avoir installé une nouvelle boîte de vitesses sur sa Williams.