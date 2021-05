Ocon discret revient à son meilleur

Les deux dernières années ont été assez difficiles pour Esteban Ocon, le pilote français autrefois surnommé le successeur de Lewis Hamilton chez Mercedes.

Après que son siège à Racing Point soit tombé sur le bord de la route, il s’est rapidement retrouvé hors de la Formule 1, assistant aux week-ends de course avec un casque et s’est assis dans le garage Mercedes tout au long de 2019.

Une année sans course à plein temps est difficile à gérer, en particulier pour un jeune pilote à peine quelques années après le début de sa carrière en F1, et cela s’est avéré pour Ocon. Face à un Daniel Ricciardo pleinement intégré chez Renault, le Français a eu du mal. Avec George Russell continuant d’impressionner Williams, il semblait glisser dans l’ordre hiérarchique au sein de Mercedes.

Avec Ricciardo se dirigeant vers McLaren, pour être remplacé par le double champion du monde de F1 Fernando Alonso, peu ont donné à Ocon une grande chance d’avoir un impact au cours de la deuxième année de son retour en Grand Prix. Cependant, les premiers signes sont résolument positifs.

Trois courses et Ocon a surqualifié Alonso à deux reprises et a terminé devant l’Espagnol dans les deux courses où ils ont tous deux atteint le drapeau à damier. À Portimao, il s’est construit sur une impressionnante sixième place sur la grille pour terminer septième et a montré des côtelettes de course impressionnantes.

Réputé pour son tempérament fougueux plus tôt dans sa carrière, il semble plus doux, tandis que lui et Alonso semblent avoir développé une relation décente. Connaissant Alonso, cela ne durera peut-être pas, mais au moins pour l’instant, il y a quelques infimes signes de positivité qui sortent du camp alpin, malgré leur début d’année décevant.

En regardant en arrière sur la saison dernière et ces signes de croissance d’Ocon ne sont pas tout à fait à l’improviste. Alors qu’en termes bruts, Ocon a été surqualifié 15 à deux par Ricciardo, l’écart entre eux n’était en moyenne que de deux dixièmes de seconde, l’une des plus petites marges du sport. Après s’être qualifié 14e ou moins dans trois de ses six premières courses, Ocon n’a jamais été en dehors du top 12 des qualifications pour le reste de l’année, tandis que le Français a également décroché le premier podium de sa carrière au Grand Prix de Sakhir.

Comme nous l’avons vu cette saison, un certain nombre de pilotes ont eu du mal à s’adapter à leurs nouvelles équipes après des déménagements hors saison, avec Ricciardo chez McLaren un exemple notable. Dans le cas d’Ocon la saison dernière, il ne s’adaptait pas seulement à une nouvelle équipe, mais aussi un retour à la course à plein temps. Tout cela se passe pendant une pandémie mondiale qui a retardé le début de la saison.

Maintenant, cela ne veut pas dire qu’Ocon est un futur champion du monde ou battra Alonso au championnat des pilotes. Sa forme améliorée jusqu’à présent cette saison provient d’un très petit échantillon, et Alonso lui-même s’adapte toujours à son nouvel environnement. Cependant, il est peut-être juste de dire qu’Ocon mérite un peu plus de temps pour faire ses preuves et ne devrait pas encore être radié comme une option future pour les flèches d’argent.