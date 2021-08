Ocon est le troisième nouveau vainqueur de la Formule 1 en moins d’un an · .

Esteban Ocon est devenu le dernier nouveau vainqueur de la Formule 1 lors du Grand Prix de Hongrie d’hier.

Selon les normes des dernières saisons, la Formule 1 a connu une affluence de nouveaux vainqueurs au cours des 12 derniers mois. Ocon suit Sergio Perez et Pierre Gasly pour remporter sa première victoire pendant cette période.

Cela fait trois nouveaux vainqueurs en l’espace de 21 courses. Pour mettre ce changement en perspective, les trois nouveaux vainqueurs précédents ont émergé au cours des 85 courses précédentes.

Ocon est le 111e pilote à remporter une course comptant pour le championnat du monde. Il est également le 14e pilote français à remporter une course, dont cinq autres ponctuels : Gasly, Jean Alesi, Olivier Panis, Jean-Pierre Beltoise et François Cevert.

Alpine est le 37e constructeur différent à remporter une course, bien que ces statistiques soient quelque peu compliquées par le changement d’identité des équipes. Alpine est l’identité du successeur des précédents vainqueurs de la course Renault (pas la Renault d’origine), Lotus (mais pas la Lotus d’origine) et Benetton.

Deux des nouveaux vainqueurs récents de la F1 sont français. De même, Alpine est le troisième constructeur différent à remporter sa première victoire en 21 courses. Mais, comme les deux autres, il a déjà remporté des courses sous des identités différentes : Racing Point était Jordan et AlphaTauri était Toro Rosso.

C’était la première fois qu’Ocon menait un grand prix et sa première victoire depuis la course d’ouverture du championnat GP3 ​​2015 sur le Circuit de Catalunya. Il a remporté ce titre après une série très inhabituelle de neuf deuxièmes places consécutives.

Quand Ocon s’est retiré de la tête hier, son coéquipier Fernando Alonso a mené le peloton pendant deux tours, la première fois qu’il le faisait depuis la même course sept ans plus tôt.

La longue attente de Williams pour un point est terminée. Exceptionnellement, la FIA a initialement classé Sebastian Vettel à la deuxième place de son classement final hier, malgré sa disqualification. Ce changement par rapport aux pratiques antérieures a été modifié lorsqu’il a publié un classement «corrigé» aujourd’hui, avec Lewis Hamilton deuxième et ceux derrière lui ont également tous gagné une place. En supposant que cela soit le cas – Aston Martin a signifié son intention de faire appel – ce sera la première disqualification de Vettel de sa carrière de 268 courses.

Carlos Sainz Jnr s’adjuge donc le quatrième top-3 de sa carrière. Comme pour son premier, il n’est pas apparu lors de la cérémonie officielle du podium et n’est jusqu’à présent monté sur la tribune que deux fois (si l’on fait abstraction de sa célébration officieuse à la fin du Grand Prix du Brésil 2019).

Les pilotes Williams se sont également hissés aux septième et huitième places. La coupe de l’équipe débordait déjà, après avoir mis fin à leur plus longue séquence inutile, plus de deux ans après leur dernier top 10. Leur promotion signifie que dans une course, ils ont marqué plus de points qu’au cours des trois dernières saisons combinées.

La série de points de Norris a été interrompue par Valtteri Bottas. Nicholas Latifi a pris ses premiers points avec la septième place et Russell son meilleur résultat à ce jour avec la huitième place, une place de plus que ce qu’il a réussi à faire lors de sa course unique pour Mercedes l’année dernière.

Yuki Tsunoda a également remporté le meilleur résultat de sa carrière en sixième. Son coéquipier Gasly a réalisé le tour le plus rapide pour la troisième fois, et compte désormais autant que les champions Keke Rosberg et Jochen Rindt, ainsi que Bill Vukovich, Tony Brooks, Bruce McLaren, Richie Ginther, Chris Amon et Jean-Pierre Jarier.

L’accident du premier tour a fait pleuvoir la malchance sur plusieurs pilotes, notamment Lando Norris, dont la séquence de 15 courses consécutives de points a pris fin. Cela a également déclenché une autre perturbation dans une course – c’était la quatrième à être signalée par un drapeau rouge cette année, déjà une de plus que la saison dernière, avec plus de la moitié à courir.

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants du Grand Prix de Hongrie ? Partagez-les dans les commentaires.

