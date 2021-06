Ocon et Alpine conviennent d’une prolongation de contrat jusqu’en 2024 · .

Alpine a annoncé qu’Esteban Ocon s’était engagé dans l’équipe jusqu’en 2024, avant sa course à domicile au Grand Prix de France.

Ocon a rejoint l’équipe en 2020, de retour après un an loin de la F1. Il a été devancé par son coéquipier Daniel Ricciardo, mais a enregistré le meilleur résultat de l’année de l’équipe alors badgée de Renault avec une deuxième place au Grand Prix de Sakhir, le premier podium de F1 d’Ocon.

Cette saison, les abandons lui ont coûté des points aux Grands Prix de Bahreïn et d’Azerbaïdjan, mais Ocon a par ailleurs terminé devant son coéquipier Fernando Alonso, lui-même de retour en F1 cette année, à chaque course.

En annonçant le nouveau contrat à long terme, la PDG d’Alpine, Lauren Rossi, a déclaré : « Nous sommes très fiers de conserver Esteban au sein de la famille Alpine. Depuis son retour dans l’équipe en 2020, Esteban a gagné en confiance et en stature pour obtenir de bons résultats et aider à développer la voiture avec l’équipe.

« Malgré son jeune âge, il a beaucoup d’expérience en Formule 1 et il est sur une trajectoire positive tant par sa maturité que par ses capacités au volant. Il est un atout majeur pour nous aujourd’hui, et aussi pour l’avenir alors que nous relevons le défi de la nouvelle réglementation. Nous avons toute confiance en Esteban pour aider l’équipe et la marque à passer au niveau supérieur et à atteindre ses objectifs à long terme.

Ocon a fait ses débuts en F1 au milieu de la saison 2016, passant d’un rôle de réserve avec l’équipe Renault à piloter pour Manor, avant de piloter les deux saisons suivantes pour Force India. Lorsque cette équipe est devenue Racing Point, Ocon s’est retrouvé dans un rôle de réserve Mercedes avant de revenir à la course avec Renault la saison dernière.

Il a dit qu’il était heureux de conclure un contrat à long terme. « Je suis ravi de continuer avec l’équipe au-delà de cette année et c’est un sentiment fantastique d’assurer mon avenir avec Alpine.

« Nous avons bien progressé ensemble depuis que j’ai rejoint l’équipe et j’ai l’intention de continuer ce voyage à l’avenir. De grands défis nous attendent, notamment avec la nouvelle réglementation en 2022. Je suis sûr que nous pouvons atteindre nos objectifs en travaillant dur ensemble et en poursuivant l’histoire.

« Je repense souvent au Grand Prix de Sakhir l’année dernière avec le podium, et cela me motive à créer des souvenirs plus spéciaux comme celui-là. J’ai vraiment hâte au prochain chapitre.

Ocon est le quatrième jeune pilote de F1 à s’engager à long terme dans son équipe, après que Max Verstappen, Charles Leclerc et Lando Norris ont tous convenu d’un avenir prolongé avec leurs équipes actuelles.

