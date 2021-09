Ocon : « Honnêtement, du pur plaisir de conduire sur cette piste »

Courant autour du circuit de Zandvoort, Pierre Gasly a dit que c’était « comme glisser dans une luge » tandis qu’Esteban Ocon a qualifié cela de « pur » plaisir de conduite.

La Formule 1 est revenue aux Pays-Bas vendredi, le circuit de Zandvoort accueillant le premier Grand Prix des Pays-Bas en 36 ans.

Le circuit old school s’est avéré être un défi pour les pilotes, mais qu’ils ont tous apprécié alors qu’ils adoptaient le tracé old school avec sa piste étroite et ses bacs à gravier.

Mais ce qui a vraiment attiré l’attention, ce sont les virages relevés.

Le circuit de Zandvoort en a deux, le virage 3 et le dernier virage est également incliné, l’inclinaison allant jusqu’à 19 degrés.

Sebastian Vettel estime que la Formule 1 devrait introduire un peu plus de ces virages «excitants» sur d’autres pistes.

“Ils n’ont pas trop changé sur la piste, ce qui est une bonne nouvelle”, a déclaré le pilote Aston Martin vendredi soir. « Et les morceaux qu’ils ont changés, je pense qu’ils ont changé pour le mieux.

« C’est très excitant avec le secteur bancaire. La ligne à suivre n’est pas encore tout à fait claire, mais j’ai un peu plus de temps.

“Nous devrions en avoir plus, des virages en cambrure, positifs et non hors carrossage… Je pense que ça a l’air excitant et c’est aussi excitant.”

Pierre Gasly dit que parcourir le circuit est “comme glisser dans un toboggan” tandis que Mick Schumacher a comparé la piste à des “montagnes russes”.

Esteban Ocon d’Alpine a déclaré que c’était « honnêtement un pur plaisir de piloter sur cette piste. C’est bien fun, la banque mais aussi juste la mise en page en général C’est du pur fun !”

Les pilotes Mercedes ont également savouré leur vendredi sur le circuit de Zandvoort.

« Ah mec, le morceau est épique ! » a déclaré Lewis Hamilton. « C’est vraiment fantastique.

«Cela m’a rappelé tellement de souvenirs quand je suis sorti pour la première fois. Je savais que c’était génial quand j’étais en Formule 3, mais c’est fou dans une Formule 1.

« La vitesse à laquelle nous passons dans le virage 7 ! Ouais ! C’est un vrai circuit de course.

Son coéquipier Valtteri Bottas a ajouté : « J’espère que c’est amusant à regarder, car c’est vraiment très amusant dans la voiture. J’ai vraiment apprécié, ces coins relevés.

« Il y a beaucoup de sections de virage différentes ici, en particulier la vitesse dans le secteur 3 dans les virages est agréable, j’ai apprécié. C’est une piste avec une belle fluidité – ce n’est certainement pas difficile de trouver la fluidité.