Ocon réprimandé pour erreur de stationnement après la course · .

Le vainqueur du Grand Prix de Hongrie, Esteban Ocon, a évité une pénalité pour avoir arrêté sa voiture au mauvais endroit après la course.

Le pilote Alpine a reçu une réprimande après avoir arrêté sa voiture à la sortie de la voie des stands après avoir bouclé un tour de victoire.

Ocon, qui a remporté la première victoire de sa carrière dans la course, a déclaré aux commissaires sportifs qu’il avait franchi l’entrée de la voie des stands par erreur après avoir franchi le drapeau à damier.

“La note du directeur de course pour la procédure d’après-course exige que les pilotes qui terminent la course dans les trois premières positions retournent dans la voie des stands et s’arrêtent aux panneaux indiquant leur position situés devant la tour de contrôle de la course”, ont expliqué les commissaires sportifs. « Ocon, qui a terminé à la première place, n’a pas réussi à le faire et a garé sa voiture sur la piste près de la fin de la voie des stands.

« Au cours de l’audience, Ocon a expliqué qu’il avait raté l’entrée des stands et s’est dit que le meilleur endroit pour s’arrêter serait près de la sortie des stands. Il s’est excusé et a confirmé qu’il ferait plus attention la prochaine fois.

“Les commissaires ne considèrent pas cela comme une infraction au règlement du parc fermé.”

Cependant, comme Ocon n’a pas suivi les instructions du directeur de course, les commissaires sportifs ont estimé qu’une réprimande de non-conduite était appropriée. C’est la première réprimande d’Ocon cette année.

