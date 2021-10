Ocon soupçonne un changement de configuration après un week-end difficile à Sotchi

Dans le tour d’horizon : Esteban Ocon a révélé qu’il avait suivi une direction de réglage différente de celle de son coéquipier Fernando Alonso lors du Grand Prix de Russie.

En bref

La paire alpine différait sur les réglages du GP de RussieS’étant qualifié derrière Alonso et ayant couru en dehors des points pendant une grande partie de la course de la semaine dernière, Ocon a révélé qu’il avait adopté une approche différente avec ses réglages au Grand Prix de Russie.

“Les voitures étaient très similaires en termes de réglages lors des trois ou quatre dernières courses”, a déclaré le vainqueur du Grand Prix de Hongrie. « À peu près identique.

« Il y a eu beaucoup de déviations dans cette course et nous n’avons plus les mêmes commentaires à partir de cette course.

Ocon a déclaré qu’il soupçonnait que ces changements étaient la raison pour laquelle il avait eu un week-end moins réussi que son coéquipier, qui avait terminé sixième de la course. « Nous avons quelques idées sur ce que cela pourrait être, nous cherchons simplement à le réparer, évidemment, pour la prochaine course.

Deuxième année sur le projet de loi de soutien pour la série W à l’étude

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré que le sport envisageait si la série W resterait sur sa facture de soutien pour une deuxième année en 2022.

« Cela fait toujours partie de la discussion », a-t-il déclaré à Sotchi. “Nous préparons le calendrier complet car, comme vous le savez, le week-end de F1 devient, Dieu merci, je dirais, très intense en termes d’action pour toutes les personnes qui assistent aux courses. Cela fait partie de la discussion sur le fait d’avoir toujours la « formule W » avec nous.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Marron : IndyCar aussi compétitif que la F1 (Speedcafe)

“Quand il était dans une Lotus à côté du champion du monde Kimi Raikkonen, Romain battait Kimi et qu’a-t-il obtenu, six, sept, huit podiums, et a presque gagné certaines courses. Je pense que la seule chose qui est incorrecte, c’est que je pense que certaines personnes pensent que l’IndyCar est plus facile parce qu’ils disent : ‘Eh bien, Romain était 18e et maintenant il court devant’. Sa voiture était 18e en Formule 1.”

Chronique invitée de Bruno Michel : S’il continue sur cette forme, Pourchaire pourrait rejoindre la course au titre (Formule 2)

« Pourchaire s’est facilement adapté à la F2. Il est actuellement cinquième du Championnat, à seulement 22 points de Zhou, deuxième. Si le Français amène cette forme aux deux dernières manches de la saison, il pourrait rejoindre la course au titre.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 50 ans aujourd’hui, François Cevert a remporté sa seule victoire en Grand Prix, menant Jo Siffert à la maison de 40 secondes à Watkins Glen. Cevert a été tué sur la piste deux ans plus tard.

