Ocon stimulé par des retrouvailles avec des ingénieurs “jeunes et affamés” de l’époque du Manoir · .

Au sommaire : Esteban Ocon dit que sa nouvelle équipe d’ingénieurs de course est « ce que je voulais depuis longtemps » en Formule 1.

En bref

Ocon a retrouvé Peckett et BarlowAprès son bon début de saison de F1 2021, Ocon a attribué sa relation avec l’ingénieur de course Josh Peckett et l’ingénieur de performance Stuart Barlow, qui ont tous deux travaillé au Manor où Ocon a fait ses débuts il y a cinq ans.

“Ils ont également formé ce duo à l’époque du Manoir”, a expliqué Ocon. “Nous travaillions donc un peu ensemble. Ils étaient du côté de Pascal Wehrlein à l’époque.

“Mais ils se complètent et nous formons une excellente équipe tous ensemble qui est motivée, jeune, avide du même objectif que nous, qui est de performer, d’extraire, de faire de notre mieux avec ce que nous avons en main. Je suis très content de ce que nous construisons en ce moment car c’est ce que je voulais depuis longtemps.

Palou évite de penser à une offre de titre

Palou a une avance de 36 points au classement IndyCarTerminer deuxième dans une course qui rapporte le double de points a propulsé Alex Palou en tête du championnat IndyCar avant le double titre du Grand Prix de Détroit dans deux semaines. Mais Palou a déclaré qu’il “n’y pense pas trop” à ce stade de la saison.

« Je pense que lorsque vous commencez à penser au championnat, si vous n’exécutez pas sur la piste, cela ne sert à rien. Nous essayons juste de [take it] séance par séance comme nous l’avons fait.

« Si nous continuons à faire ce que nous avons fait partout, je pense que nous pourrons nous battre jusqu’au bout pour ce championnat. Je pense que nous avons été en mesure d’obtenir beaucoup de points dans nos, disons, les endroits les plus faibles comme le Texas et ici. Super fier de ça.

Montoya dit que le top cinq était possible pour McLaren SP

Juan Pablo Montoya, double vainqueur de l’Indianapolis 500, estime qu’il aurait pu terminer dans le top cinq de la course de dimanche après s’être frayé un chemin de la 24e position de départ à la neuvième place.

“Nous avions une excellente stratégie et une excellente voiture de course”, a déclaré Montoya à propos de sa première participation à la course depuis quatre ans. « C’est dommage, nous étions en avance sur Simon [Pagenaud] la majeure partie de la journée, et il a terminé troisième. Nous avions définitivement la voiture pour être dans le top cinq.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Adrian Newey a conçu plusieurs des machines les plus réussies et les plus radicales de la Formule 1. Pour une nouvelle édition de My F1 Cars sur . à venir mardi, nous avons parlé à un pilote dont la longue carrière a été presque entièrement consacrée à la course des créations très influentes de Newey…#F1 pic.twitter.com/rySW7aFybd – . (@racefansdotnet) 31 mai 2021

En ce jour en F1

Il y a 35 ans aujourd’hui, Hans Stuck, Derek Bell et Al Holbert remportaient les 24 Heures du Mans pour Porsche, mais Jo Gartner a été tué dans un accident pendant la course dimanche matin.

