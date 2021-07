Octane Finance garantit l’exécution grâce à Chainlink | Invezz

in

La plate-forme décentralisée et gratifiante d’ordres limités Octane Finance intégrera le réseau oracle de flux de prix Chainlink (LINK / USD) leader du secteur sur Binance Smart Chain (BSC) pour garantir l’accès à des prix de haute qualité, de haute qualité et infalsifiables. . Ceci, à son tour, garantira l’exactitude des prix des paires de jetons, empêchant les attaques de prêts flash et l’exécution sûre de tous les ordres limités, a déclaré Octane.

« Nous avons choisi Chainlink comme solution Oracle car son infrastructure est parfaite pour l’intégration et éprouvée en production. Chainlink sécurise déjà les principaux protocoles DeFi responsables de milliards de dollars de valeur de contrat intelligent, maintenant une sécurité robuste et une haute disponibilité même en cas d’événements inattendus tels que les temps d’arrêt d’échange, les pannes soudaines et les attaques de manipulation de données via des prêts flash », a écrit Octane.

Redéfinir les ordres à cours limité

La plateforme d’ordres limités redéfinit le sujet de son activité en la rendant à la fois gratifiante et intelligente. Octane fonctionne grâce à un mécanisme simple, qui commence par passer un ordre limité pour acheter ou vendre une paire de jetons au prix de votre choix. Le protocole suscite ensuite l’intérêt pour la paire sur la base de protocoles de performance DeFi ouverts et éprouvés. Lorsque toutes les conditions sont remplies et que le prix du marché atteint le prix limite, la plateforme termine la commande après avoir retiré les jetons des protocoles de performance.

Garantir l’accès aux nouveaux prix des actifs

Un réseau d’autorités de pointe facilite le mécanisme ci-dessus. Pour ce faire, elle accède aux prix des actifs frais approvisionnés de manière fiable directement dans la chaîne. Octane avait besoin d’un oracle pour fournir des données de prix agrégées hors chaîne et les mettre à disposition de son application en chaîne. Ils ont choisi Chainlink Price Feeds en raison de ses données de haute qualité, de ses opérateurs de nœuds sécurisés, de son réseau décentralisé, de sa réputation et d’autres fonctionnalités critiques.

Une coopération prometteuse

Alors qu’Octane continue de se développer, ils continueront d’utiliser le flux de données Chainlink pour prendre en charge de plus en plus de paires de jetons. À l’avenir, Octane prévoit également d’intégrer Chainlink dans d’autres chaînes. Ils décrivent Chainlink comme un fournisseur Oracle hautement fiable, prenant en charge une multitude de protocoles DeFi, et espèrent utiliser leur expertise pour sécuriser leur offre après avoir mis en place un réseau Oracle durable au profit de tous les utilisateurs.

