Octavia Spencer affirme que sa maison est hantée par le fantôme d’une star occidentale

Octavia Spencer pense que sa maison est hantée par un type de personne spécifique, mais elle a aussi une attitude étonnamment détendue à ce sujet. Dans une nouvelle interview sur The Ellen DeGeneres Show, elle a déclaré qu’elle avait acheté une maison qui appartenait auparavant à un acteur qui a joué dans des films occidentaux. Elle a dit qu’elle croyait que cette entité s’attardait toujours chez elle, mais qu’il était son « protecteur ».

« Je l’aime, parce qu’il trie en quelque sorte les mauvaises personnes qui ne devraient pas être là », a expliqué Spencer. « Il les chasse… S’ils restent chez moi, ils ne veulent pas revenir, et c’est comme ça que je sais qu’ils n’ont pas leur place là-bas. Parce que, vous savez – si vous êtes une personne qui appartient là-bas , tout le monde se dit « oh, ta maison est tellement accueillante ! C’est tellement génial ! » Et c’est ce que je ressens à ce sujet. »

DeGeneres a insisté, demandant à Spencer si elle avait observé des phénomènes inexplicables comme des portes qui claquent sans être touchée. Spencer a déclaré: « Eh bien, quand je pars longtemps, il est un peu louche. Genre, les portes se ferment, les lumières s’éteignent quand je les allume. » Elle a ensuite déclaré que sa seule préoccupation face à cette hantise était la façon dont son « fantôme » interagissait avec d’autres personnes et les « fantômes » que ces visiteurs pourraient emporter avec eux.

« J’aime mon fantôme, je ne veux tout simplement pas que vous ameniez votre fantôme chez moi », a-t-elle déclaré au public. « Je ne veux pas que le fantôme de quelqu’un pense qu’il peut être ami avec mon fantôme. Mon fantôme peut me hanter, mais il ne me hante pas. Nous avons des limites, tu sais ?

Spencer et DeGeneres ont tous deux déclaré qu’ils croyaient sincèrement à l’existence de fantômes et d’autres phénomènes paranormaux, mais ils étaient également prêts à plaisanter sur le sujet. Le public a semblé le prendre de la même manière, avec un rire général qui ne semblait pas se moquer de la sincérité de Spencer. L’actrice n’a pas révélé quelle vieille star de western lui tient compagnie. Cependant, elle a dit qu’elle « avait grandi en regardant des westerns » et qu’elle était à peu près sûre d’être fan de l’acteur qui possédait auparavant sa maison.

Spencer est originaire de Montgomery, en Alabama, mais on peut supposer que la maison dont elle parle maintenant se trouve dans la région d’Hollywood. Spencer a déménagé à Los Angeles en 1997, a-t-elle dit une fois au New York Times, après avoir travaillé comme stagiaire sur un film, The Long Walk Home. Elle avait un diplôme en anglais avec des mineures en journalisme et en théâtre, mais elle a trouvé un travail stable avec de petits rôles dans des films à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Ces jours-ci, Spencer est une star de la liste A avec un Oscar à son nom et peut-être plus dans son avenir. Au moment d’écrire ces lignes, elle a annoncé trois projets à venir, dont la nouvelle adaptation musicale de Spirited des réalisateurs Sean Anders et John Morris, qui devrait sortir en 2022.