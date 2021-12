Octavia Spencer dit que la maison est hantée par le fantôme d’une star de cinéma occidentale : « Il est mon protecteur »

Octavia Spencer ne croit pas seulement aux fantômes, elle a une amitié avec un.

L’actrice, 51 ans, est apparue dans « The Ellen DeGeneres Show » vendredi où elle a discuté de son nouveau film « Encounter », sa croyance dans les ovnis, et a fait la révélation qu’elle était rejointe par un esprit dans sa maison de temps en temps.

« J’ai grandi en regardant des westerns et j’ai acheté cette maison, et elle appartenait à un gars qui a fait des westerns et je devais être fan de lui. Je pense qu’il est mon protecteur », a déclaré Spencer.

Alors que certains seraient effrayés à l’idée qu’un esprit vive parmi eux, Spencer a déclaré que les deux avaient un lien assez positif.

Riz Ahmed, à gauche, et Octavia Spencer arrivent à la première de Los Angeles de « Encounter » à la Directors Guild of America le jeudi 2 décembre 2021 à Los Angeles. (Richard Shotwell/Invision/AP)

« Je l’aime parce qu’il trie en quelque sorte les mauvaises personnes qui ne devraient pas être là. Il les chasse. S’ils restent chez moi, ils ne veulent pas revenir », a-t-elle déclaré en riant. « Et c’est comme ça que je sais qu’ils n’ont pas leur place là-bas parce que si vous êtes une personne qui y appartient, tout le monde se dit: » Oh, ta place est si accueillante, c’est si génial. «

Bien que Spencer ait noté qu’il y a des moments où elle part pendant une longue période où le fantôme agit « un peu louche ».

« Les portes se ferment, les lumières s’éteignent quand je les allume », a-t-elle ajouté.

L’actrice de « Encounter » a quelques règles de base lorsqu’il s’agit d’accueillir des invités dans sa maison.

« J’aime mon fantôme. Je ne veux tout simplement pas que vous ameniez votre fantôme chez moi. Je ne veux pas que le fantôme de quelqu’un pense qu’il peut être ami avec mon fantôme. Parce que mon fantôme peut me hanter mais il ne me hante pas. Nous avons des limites. »

En parlant de son nouveau film de science-fiction, Spencer a ajouté qu’elle croyait également aux ovnis. Elle a même révélé que « toute l’équipe » de « Encounter » avait eu une vraie rencontre lors du tournage.

« Tout à coup, il y a toutes ces lumières dans le ciel et nous sommes sur le point de filmer la grande scène à la fin du film et les lumières… Il y en avait un million et elles ont commencé à devenir de plus en plus petites… Elles viennent d’apparaître et ils ont commencé à disparaître », a-t-elle déclaré.

Octavia Spencer a expliqué comment elle vivait avec un fantôme. (Matt Winkelmeyer)

Lorsque la vidéo de Spencer sur la rencontre présumée a été diffusée pour le public, elle a déclaré avec enthousiasme: « Ce n’est pas un avion. J’ai toujours voulu avoir une rencontre rapprochée, mais c’était un peu trop proche d’un film intitulé » Rencontre « . «