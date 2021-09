Octavia Spencer s’excuse auprès de Britney Spears et Sam à propos du commentaire du mariage

Ne fais pas d’erreur, Octavia Spencer est l’équipe Britney et Sam.

La star oscarisée de The Help tient à préciser qu’elle ne voulait pas faire de mal Britney Spears et fiancé Sam asghari avec son commentaire sur les fiançailles de la chanteuse et dit qu’elle a contacté le couple pour s’excuser personnellement.

Le lundi sept. Le 13 décembre, après que la pop star ait partagé la grande nouvelle sur Instagram, l’actrice a écrit en réponse : “Faites-lui signer un contrat de mariage.” Le mercredi sept. Le 15 octobre, Octavia a posté un nouveau message sur sa page Instagram.

“Vous tous, il y a quelques jours, Sam et Britney ont annoncé leurs fiançailles et moi étant moi, j’ai fait une blague”, a écrit l’acteur oscarisé. “Mon intention était de les faire rire et non de leur faire mal. J’ai contacté ce charmant couple en privé pour m’excuser et je veux maintenant restaurer juste un peu de bonheur dont ils ont été privés. Les fans de Britney l’ont vue traverser beaucoup de douleur et elle a trouvé le bonheur. Nous sommes ravis pour elle. Alors montrons-leur de l’amour. #nonégativité. “