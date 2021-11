Octavio Ocaña a voyagé armé, son père confirme et assure qu’ils avaient la permission

Suite au résultat officiel des enquêtes, Octavio Pérez, père du jeune homme de 22 ans, dans une interview avec Gustavo Adolfo Infante il a tenu à apporter quelques précisions : « En tant que père, pas acteur, mais ordinaire, je suis très blessé et détruit… c’est la nourriture quotidienne des Mexicains (insécurité) ».

Perez exprimé qu’après avoir enterré OcanaDésormais, il ira « jusqu’aux dernières conséquences » pour savoir ce qui est réellement arrivé à son fils et il a précisé qu’il ne consommait pas de drogue et qu’il n’était pas alcoolique : « Je suis un homme d’affaires, il était au Mexique pour s’occuper de mon Tabasco et d’ici je reçois des commandes de lui (sic) ».

Le papa de Octave Il a également admis que le jeune homme amenait toujours deux gardes du corps et que la destination du jeune homme était un repas à Villa del Carbón, État de Mexico, pour lequel il a recommandé qu’il soit accompagné de sa sécurité privée. a précisé que Ocana Il a quitté sa petite amie et est allé avec les deux amis de son père.

Perez Il n’a pas caché qu’il était « très contrarié » par l’opinion des autorités et a révélé qu’il avait une vidéo qu' »un ami de la Garde nationale m’a donnée, qui vient de C5, je l’ai envoyée à ce moment-là et ils l’ont supprimée, c’est satellite et (ce sont des plans) de la route fédérale et en temps voulu je le présenterai ».

Le papa de Ocana Il a également exprimé: « Mon ami, jusqu’à hier, ils l’ont libéré, je lui ai donné un avocat pour être rapide, mais ils le battaient pour qu’il se blâme et dise qu’il a tiré sur mon fils, en temps voulu il l’accompagnera également parce que ils sont mon peuple ».

Le monsieur Octave Il a insisté : « Ils ont laissé mourir mon fils, la police (l’a tué). Ils lui tiraient déjà dessus, comment est-ce possible, s’il n’est pas un criminel. Il avait un camion ostentatoire, je peux acheter ce que je veux, il a aimé ça ! et s’il a apporté de la musique, ils ne peuvent pas le prendre pour un trafiquant de drogue parce qu’il ne voulait pas s’arrêter. »