Octavio Ocaña, Benito dans Voisins sont décédés : les célébrités réagissent sur les réseaux sociaux – El Sol de México

Le monde du divertissement et de la comédie est en deuil après la mort de l’acteur Octavio Ocaña, qui a joué Benito dans la série télévisée « Neighbours » dès son plus jeune âge, a été rapporté.

La nouvelle a ému tous ses followers et les célébrités qui l’ont connu au-delà de l’écran. Parmi ceux qui lui ont exprimé leurs condoléances et se sont souvenus de lui avec beaucoup d’affection font partie du casting de la série qui l’a vu grandir et booster sa carrière d’acteur et de comédien.

Elías Solorio, producteur de « Neighbours » a été le premier à confirmer la nouvelle et a regretté ce qui s’est passé sur les réseaux sociaux : « Je n’arrive pas à y croire. Repose en paix, mon cher Octavio. Tu nous laisses tous très tristes de t’avoir rencontré. Bon voyage. , Benoît ».

Je ne peux pas le croire. Repose en paix mon cher Octavio. Tu nous quittes tous très tristes. Bon voyage, Benito. – Elías Solorio (@eliassolorio) 30 octobre 2021

Qui a également exprimé ses sentiments était Eduardo España, qui donne vie à Germán dans la même série à laquelle Octavio Ocaña a participé. Il a dit qu’il était dévasté, « Je ne peux pas arrêter de pleurer et de trembler. »

Nous sommes défaits. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas arrêter de pleurer et de trembler. RIP Octavio Ocaña, notre bien-aimé Benito dans #Voisins Mes condoléances à ses parents et sœurs. Un gros câlin plein d’amour. Merci pour tant de rires et pour le partage de votre ange. – Eduardo Espagne (@laloespana) 30 octobre 2021

Même la chaîne de télévision pour laquelle il travaillait a exprimé ses condoléances et sa solidarité avec les proches de l’acteur.

Octavio Ocaña, connu pour avoir joué à Benito Rivers dans Neighbours, est décédé hier après-midi. Nous nous joignons à la douleur des proches et amis de l’acteur, à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. Repose en paix. pic.twitter.com/8kCUjZXlZ5 – Les Etoiles (@Canal_Estrellas) 30 octobre 2021