Octavio Ocaña, Bertha Ocaña se souvient de lui avec un poème émouvant

Octavio Ocaña, sa sœur se souvient de lui avec un poème émouvant | INSTAGRAM

Plus d’un mois et demi après son départ, la famille d’Octavio Ocaña continue de pleurer son départ et encore plus maintenant que les dates de Noël approchent, où les familles cherchent à se réunir ; la nostalgie est venue à sa sœur bien-aimée Bertha qui s’est souvenue de lui avec un poème déchirant dans lequel elle dit combien il lui manque.

L’une des sœurs jumelles de l’acteur qui a donné vie à rivières Benito dans Voisins a décidé de partager le fragment du poème à travers une photo de la page sur les réseaux sociaux et il s’intitule « Tu me manques ».

Les sentiments de la soeur de Octavio Ocana et ce que ces mots expriment est tellement plein d’amour et de tristesse que la jeune femme s’est limitée à placer un seul point en guise de description de sa publication sur les réseaux sociaux.

J’essaie de le cacher, mais le filet si tu me manques, depuis que tu as décidé de laisser quelque chose en moi s’est arrêté de marcher.

Le poème dédié à la douleur que la famille d’Octavio Ocaña a pour son absence assure que les chagrins ne sont pas éternels, mais leur absence fait tellement mal qu’ils ont l’impression d’être deux et qu’ils sentent que le soleil ne veut pas se lever.

On dit que le calme vient toujours après une tempête et j’attends que le soleil se lève car rien d’autre ne veut apparaître…

Bertha Ocaña a partagé cette publication sur son compte Instagram il y a un jour et a dépassé les 3 500 réactions sur le célèbre réseau social, ses amis et followers ont exprimé à quel point ils ressentent leur douleur et qu’ils manquent également à l’acteur bien-aimé de Vecinos.

Octavio Ocaña, sa sœur se souvient de lui avec un poème émouvant. Photo : Instagram.

Depuis le départ de Octavio OcanaBertha a été l’un des membres de la famille qui a le plus affronté les autorités et les médias à la recherche de justice pour son frère, elle est aussi restée en contact avec les internautes, partageant des souvenirs et autres.

Hier, beaucoup de ses followers ont été émus par une belle chemise blanche dont il se vantait dans ses histoires Instagram, car on pouvait y voir Tavito vêtu de Jésus-Christ, on pouvait aussi voir dans le selfie que le bas de son téléphone portable a également une photo d’Octavio Ocaña, à la fois enfant et jeune homme.

La famille du célèbre acteur fait face aux autorités depuis octobre dernier que la mort d’Octavio est survenue dans des circonstances peu claires et assez étranges.