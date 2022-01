Octavio Ocaña continuera « vivant » dans Neighbours, Benito Rivers continuera

Octavio Ocaña continuera à « vivre » à Necinos, Benito Rivers continuera | INSTAGRAM

Après de nombreuses rumeurs sur ce qui arriverait à Benito Rivers, un personnage joué par le regretté acteur Octavio Ocaña dans Neighbours, les producteurs ont révélé si le garçon roux disparaîtrait de l’histoire.

Pour les adeptes de la chère Octavio Ocana Il y a de bonnes nouvelles, car il a été rapporté que la production de la série Televisa aurait pris ce qui serait pour beaucoup la meilleure décision, que Benito Rivers continue dans l’histoire.

Un grand nombre de personnes ont manifesté sur les réseaux sociaux contre l’arrivée d’un nouvel acteur pour remplacer le bien-aimé Octavio Ocaña, donc ces voix ont également été prises en compte, alors que va faire la production ?

Enfin, les responsables de l’histoire de Vecinos ont annoncé que Benito resterait vivant dans l’histoire ; Cependant, son visage n’apparaîtra plus devant le public, car ils le maintiendront en vie à travers des messages avec sa petite amie, comme ils l’assurent, ils justifieront l’absence du personnage en indiquant qu’il est en voyage.

La production a été confrontée à une situation similaire lorsqu’Octavio Ocaña a décidé de faire une pause dans sa carrière d’acteur pour poursuivre d’autres choses, comme poursuivre son rêve de devenir footballeur.

En l’absence de Benito Rivers, les scénaristes l’ont justifié en précisant que le fils des Rivers était en échange et pour tenter de couvrir la zone d’Octavio, ils ont décidé qu’un nouveau personnage entrerait, une fille rousse plutôt espiègle que les Rivers devrait prendre soin de; cependant, le personnage n’a pas eu le succès escompté.

Enfin, Neighbours s’est senti complet quand Octavio Ocaña, étant déjà un homme, a décidé de reprendre la production, avec de nouveaux problèmes et une petite amie, les adeptes du bien-aimé Benito Rivers étaient ravis du retour du jeune homme; mais ils ne comptaient pas que ce ne serait pas pour longtemps.

Le chér Octavio Augusto Pérez Ocaña Il est décédé en octobre 2021 dans des conditions peu claires, dans lesquelles les autorités n’étaient guère plus qu’impliquées.

Jusqu’à présent, la famille, les proches et le public de Tavo ignorent la réalité de ce qui s’est passé ce triste jour où une jeune star est partie avec un peu plus de vingt ans et de nombreux rêves en suspens.

Pendant ce temps, la famille d’Ocaña continue de se battre pour clarifier tout ce qui s’est passé et signaler les responsables du fait qu’ils n’ont plus leur fils, leur frère, leur fiancé à la maison, et Mexico leur grande star à l’écran.