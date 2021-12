Octavio Ocaña, des proches et des experts ont eu accès à ses vêtements

Octavio Ocaña, ses vêtements parlent et racontent ce qui se serait passé | Instagram

Vos vêtements parlent Enfin, après un mois du départ malheureux d’Octavio Ocaña, qui a donné vie à Benito Rivers dans Neighbours, sa famille et les experts ont accès à ses vêtements afin que vous puissiez parler et rapporter des données sur ce malheureux 29 octobre quand l’acteur bien-aimé est parti.

Dans une interview avec De Primera mano, Bertha Ocaña, sœur de Octavio Ocana et Francisco Hernández, le nouvel avocat de la famille Pérez Ocaña et expert en droits de l’homme, ont rapporté de nouvelles découvertes qu’ils ont obtenues grâce aux vêtements de la star de Televisa.

Une fois de plus, la défense de Benito a en sa possession de nouvelles preuves qui concluront que le fils d’Octavio Pérez n’aurait pas agi par inadvertance après avoir perdu le contrôle de son camion.

La casquette d’Octavio Ocaña contredit totalement ce que les autorités ont dit, puisque l’appareil est entré par sa tempe et a un trou de sortie, qui aurait dû être dans la casquette et ne l’est pas. La défense assure que les indices qu’ils ont trouvés dans les vêtements d’Ocaña le délimitent, lui et ses compagnons, d’avoir agi.

Une autre information très importante est qu’aucune poudre à canon n’a été trouvée ni sur les vêtements ni sur le corps de l’acteur adoré de Vecinos, excluant une fois de plus qu’il soit responsable de l’impact. Quelque chose qui attire l’attention de tout le monde est que de la saleté a été trouvée dans les chaussures du jeune homme de 22 ans, ce qui pourrait signifier qu’il est descendu ou qu’il a été forcé de descendre à l’endroit où son véhicule s’est écrasé.

La famille de Octavio Ocana assure que pendant la semaine qui est sur le point de commencer, plus de résultats des enquêtes seront donnés et qu’il est possible de procéder avec les droits qui n’ont pas respecté Tavito, la vie et la vérité.

C’est le 29 octobre que les réseaux sociaux et divers médias ont diffusé la nouvelle du départ malheureux de Benito Rivers. Au début, on pensait qu’il s’agissait d’un incident, mais les choses se sont intensifiées lorsque des images de ce qui s’est passé ont commencé à émerger.

Immédiatement, les réseaux sociaux ont commencé à tenir les policiers pour responsables de ce qui est arrivé au célèbre jeune homme et après ses obsèques, ce sont son père et sa famille qui ont ouvert une enquête âpre pour éclaircir l’affaire.