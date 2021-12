Octavio Ocaña et Nerea Godínez déconcertent quand ils réapparaissent

Octavio Ocaña, sa petite amie s’embrouille lorsqu’il apparaît avec sa famille | Instagram

Quelle belle famille ?, Les adeptes d’Octavio Ocaña ont été perplexes après avoir revu qui était sa petite amie et sa fiancée au moment du départ, Nerea Godínez réapparaissant en public rien de plus et rien de moins qu’à côté de la famille de l’acteur bien-aimé qui a donné la vie à rivières Benito dans Voisins.

Il était le père de Octavio Ocana, Octavio Pérez, qui a partagé des photographies sur les réseaux sociaux où Nerea Godínez apparaît à côté de lui, sa femme et ses filles jumelles lors d’un événement important.

Apparemment, la jeune femme a été invitée avec la famille de la star de Televisa à un hommage rendu à l’acteur de Vecinos pour sa longue carrière malgré son départ très jeune, avec seulement 22 ans.

Cela peut vous intéresser: Vicente Fernández, ils parlent d’enlèvement parmi leurs enfants

L’élégant événement en question était Los Premios Trilogía de Oro, dans lequel un hommage a été rendu au travail d’Octavio Ocaña, dont l’homme d’affaires de Tabasco s’est de nouveau dit plus que fier.

APPRÉCIEZ LA POSTE ICI

Octavio Ocaña, sa petite amie s’embrouille lorsqu’il apparaît avec sa famille. Photo : Instagram.

Merci aux Golden Trilogy Awards pour l’hommage émouvant à mon fils OCTAVIO OCAÑA dont sa famille et moi serons toujours fiers et embrasserons l’héritage que votre fils a laissé au ciel.

Ce qui a surpris beaucoup, c’est qu’en plus des photographies où la famille est vêtue de noir et vraiment élégante, Pérez a écrit un texte dans lequel il a inclus Nerea Godínez elle-même comme appartenant à sa famille, qu’il a décrite comme « sa belle-fille éternelle ». »

Sur la photo, vous pouvez voir une famille unie, c’est ce qu’OCTAVIO a laissé à mes filles avec leurs maris, notre éternelle belle-fille et ma femme et moi, nous t’aimerons toujours mon fils, merci pour beaucoup.

Il est à noter qu’il y a quelques jours, on a appris que le père de Octavio Ocana a souligné que Godínez « avait dévié », ceci après avoir été interrogé par le comportement de la jeune femme; Cependant, il a souligné son appréciation pour elle et a indiqué qu' »il ne devrait pas s’en mêler » puisque c’était quelque chose entre lui, sa femme et ses filles et qu’il avait tort de confronter comme il le fait les followers sur les réseaux sociaux, il a également assuré qu’elle n’avait rien à voir avec le départ de son fils.

Beaucoup ont également souligné ce qui pourrait être une fracture entre la famille et Nerea Godínez, les déclarations de Bertha Ocaña, sœur de « Benito », qui a souligné que sa famille est sa sœur, son père et sa mère, laissant une fois de plus de côté Nerea et se détachant elle-même de ce qu’elle dit et de ses actions.