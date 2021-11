Octavio Ocaña et sa dernière scène en tant que Benito dans « Neighbours »

Octavio Ocaña et sa dernière scène en Benito dans « Neighbours » | Instagram

« Je ne veux pas être acteur ! », sachant sans doute que cette phrase ne sera plus dite par Octavio Ocaña dans son personnage de Voisins cela a causé beaucoup de douleur, en plus de connaître la dernière scène qu’il a enregistrée comme Benoît ton caractère.

Le jeune homme qui depuis son enfance n’a jamais voulu être acteur et a continué à l’être quand il a grandi, les costumes que son père Frankie Rivers lui a fait porter ont toujours été les plus divertissants pour le public, Benito était sans aucun doute l’un des personnages les plus aimés de la série.

Des voisins racontaient l’histoire de chacun des membres et des familles du quartier, ils vivaient tous ensemble malgré le fait qu’ils ne s’entendaient pas à certaines occasions.

Octavio Ocana Il jouait le fils d’un écrivain « célèbre » qui n’avait eu qu’un seul succès dans sa carrière « La Toalla del Mojado », lui et sa femme voulaient que leur fils devienne un acteur célèbre, même si le petit ne l’aimait pas.

Au fur et à mesure que les événements augmentaient et que la facilité de faire tomber le public amoureux de son personnage ne pouvait pas manquer dans la série, et comme c’était quelque chose qui devait arriver à un moment donné, l’amour viendrait à sa porte.

Apparemment, la dernière scène qu’Octavio a enregistrée était quand il a décidé de passer à l’étape suivante avec sa belle petite amie, ils ont tous les deux décidé d’emménager ensemble, mais Frankie n’était pas d’accord avec ce plan, l’acteur qui joue le père de Benito est César Bono.

Comme prévu, la mère du jeune homme l’a soutenu inconditionnellement, alors Lorena de Rivers, jouée par Ana Bertha Espín, a décidé de soutenir les jeunes, leur permettant de vivre dans son appartement car malgré le fait qu’ils voulaient aller vivre ensemble, ils n’avaient pas les moyens pour le faire.

Malheureusement l’histoire d’amour entre Benito et Liz n’aura pas de conclusion, du fait que le manager de la série créée par Eugenio Derbez en 2005 lors de la sortie du premier épisode devra être changé.

Il est dit que Octavio Ocana Ce serait une partie importante et clé de l’intrigue dans les saisons suivantes, cependant tout cela devra être modifié en raison de circonstances récentes et malheureuses.

Malgré le fait que chaque jour qui passe plus de preuves sont partagées et plus de doutes surgissent sur le cas du jeune homme de 22 ans, son cas ne continue pas de convaincre les internautes, puisque les autorités l’ont immédiatement résolu.