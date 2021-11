Octavio Ocaña et sa dernière vidéo parlant de « Benito »

Octavio Ocaña a parlé de « Benito » dans sa dernière vidéo | Instagram

Un partage récemment vidéo dans un compte YouTube où il faisait référence au célèbre personnage de Neighbours Benito Rivers, où l’acteur qui l’a joué Octavio Ocaña a fait une tendre référence à son sujet.

C’était le 29 octobre le jour où l’acteur né à Villahermosa, Tabasco, connu pour son personnage attachant, a été tué. Benoît Dans la série Neighbours, cette affaire est devenue une tendance depuis et l’actualité à son sujet ne s’est pas arrêtée.

Chaque jour qui s’est écoulé, de plus en plus de doutes et de questions sans réponse ont surgi par les autorités responsables, qui, bien qu’elles aient prétendument réussi à conclure l’affaire presque instantanément, la famille Ocaña et des millions de Mexicains ne sont pas d’accord avec la résolution.

Le responsable du partage de ladite vidéo était le vlog de la chaîne Chismes virales, ce 30 octobre alors que la nouvelle venait d’être partagée que le jeune acteur de 22 ans avait perdu la vie.

Le titre de ladite vidéo est : « La dernière vidéo de Octavio Ocana, où il parle de Benito Rivers « , a une durée de 0:46 secondes seulement, assez pour que certaines personnes aient laissé couler quelques larmes, nous le partagerons tout de suite avec vous.

Bien qu’elles durent quelques secondes, voir le jeune homme parler de son personnage est quelque chose de curieux, car lorsque vous le verrez, vous ne verrez sûrement tout de suite que le personnage.

Bien que Benito soit connu pour sa célèbre phrase « Je ne veux pas être acteur ! », il l’accompagnait toujours à l’âge adulte, puisque dans la série il avait déjà 19 ans.

Octavio Ocana Il a mentionné que comme tout enfant qui croit, il commence à avoir d’autres intérêts, mais qu’il a maintenu son essence, apparemment il était dans une micro interview, quand ils lui ont demandé s’il se projetait dedans.

L’acteur a mentionné qu’il était un peu plus calme que son personnage et qu’ils étaient par ailleurs tout aussi bavards.

Ceux qui l’ont connu savaient qu’il était un jeune homme calme et pas aussi hyperactif que son personnage, qui est définitivement devenu l’un des favoris de la série, surtout avec son retour.

Repose en paix Octavio Ocaña « Benito », de l’Equateur mes condoléances à toute sa famille, et à vous les Mexicains, l’une de mes séries préférées Neighbours », a commenté un fan.

Quelle tristesse de voir une personne qui travaille dur avec autant de projets qui lui volent la vie en un instant, justice !!! », a commenté un internaute.