Octavio Ocaña, Georgina révèle si son fils appartient au bien-aimé « Benito »

Octavio Ocaña, ex-petite amie révèle si son fils appartient au bien-aimé « Benito » | Instagram

La possibilité qu’Octavio Ocaña ait un fils biologique a ému les réseaux sociaux, qui ont souligné que le fils de son ex-partenaire, Georgina, pourrait en réalité être le fils de l’acteur qui a donné vie à « rivières Benito« dans Voisins.

D’après la chaîne YouTube « One such Lineth », il a tenté de contacter l’ex de Octavio Ocana, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de « Yoyis » pour se donner le droit de répondre aux rumeurs selon lesquelles son fils pourrait être le fils biologique de l’acteur bien-aimé de Televisa.

Le youtubeur a partagé que Georgina avait refusé de donner des interviews ; Cependant, elle a partagé des conversations présumées avec l’ex-partenaire de Tavito dans lesquelles elle a catégoriquement nié que son fils soit le fiancé de Nerea Godínez.

Cela peut vous intéresser: Octavio Ocaña, ils disent que sa petite amie Nerea Godínez a quitté le pays

Les présumés Yoyis ont indiqué comme « idiots » qu’ils disent que son bébé appartient à Octavio Ocaña puisqu’ils auraient cessé d’être ensemble il y a quelque temps et ont souligné que cette situation devrait être claire.

Je peux le réécrire et je l’ai supprimé car c’est idiot qu’ils disent que mon bébé appartient à Octavio alors qu’Octavio et moi avons fini il y a longtemps, qu’il est clair pour eux que ce n’est pas leur fils, vous pouvez le lire dans le conversation.

REGARDEZ LES CONVERSATIONS ICI

Octavio Ocaña, ex-petite amie révèle si son fils appartient au bien-aimé « Benito ». Photo : Instagram.

Georgina indique soi-disant qu’elle ne comprend pas pourquoi tout le monde dit que son bébé appartient à l’acteur bien-aimé de Neighbours puisqu’elle n’a jamais dit quelque chose comme ça, ses mots montrent son agacement face aux rumeurs.

Envoyez-le à qui vous voulez, ils savent parfaitement qu’il n’est pas le fils d’Octavio. Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit ça alors que je n’ai jamais dit que c’était leur fils.

La jeune femme a souligné qu’elle n’aurait à donner des explications qu’à la famille de Octavio Ocana; Cependant, il a souligné qu’ils sont très clairs sur le fait que son fils n’est pas l’une des stars de la série Televisa Neighbours.

Sa famille connaît la vérité, ils savent qu’il n’est pas le fils d’Octavio et je pense qu’ils seraient les seuls à qui il aurait à donner des explications, a partagé la jeune femme.

Des rumeurs selon lesquelles le bébé de Georgina était en fait le fils de « Tavito » sont apparues après qu’un voyant de Gossip No Like a assuré que le jeune homme de 22 ans ne reposait pas en paix car il s’inquiétait pour un enfant; Bien qu’il ait été dit au début que ce serait pour le fils de Neres Godínez qu’il traiterait comme le sien, plus tard ceux qui ont affirmé qu’il s’agissait en fait du bébé de son ex-petite amie.