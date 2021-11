Octavio Ocaña, Gustavo Adolfo Infante contredit le père et le bureau du procureur | Réforme

« Quelqu’un m’explique », telle était l’expression avec laquelle Gustavo Adolfo Infante, un célèbre journaliste de divertissement a évoqué le cas d’Octavio Ocaña, qui contredit ce que disent le père du jeune acteur et le parquet.

Le journaliste de Première main a tout d’abord démenti Octavio Pérez sur les deux hommes qui étaient avec Octavio Ocana Ils étaient amis de l’acteur, comme il l’a dit, avec qui ils étaient amis était son père. Gustavo Adolfo Infante a souligné qu’il était illogique pour lui que deux hommes avec un métier de tailleur et un mécanicien rencontrent l’acteur qui a donné vie à « Benito », car ils étaient aussi bien plus âgés que lui.

Cela peut vous intéresser: Octavio Ocaña, le bureau du procureur assure qu’il a lui-même exploité l’appareil

Le journaliste de divertissement a continué à parler de l’affaire, assurant que d’après ce qui a été dit, « les choses ne fonctionnent pas »; surtout à cause de l’étrange compagnie que l’acteur de Neighbours avait.

ÉCOUTER INFANTE ICI

Octavio Ocaña, Gustavo Adolfo Infante contredit son père et le bureau du procureur. Photo : Réforme.

Les 2 personnes qui l’accompagnaient, regardez, l’un était mécanicien et l’autre était tailleur ; Bien plus âgé que lui, que font un tailleur et un mécanicien avec ce type qui était acteur ? ce n’étaient pas ses amis, a-t-il ajouté.