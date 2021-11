Octavio Ocaña, ils assurent que Benito de Vecinos ne conduisait pas

Octavio Ocaña, assurent-ils que la famille a des preuves, « il n’a pas conduit » | Instagram

Le cas d’Octavio Ocaña, connu de tous comme de l’appel d’offres « rivières Benito » de Voisins il continue à donner matière à discussion même lorsque les autorités ont clos le dossier en concluant qu’après avoir perdu le contrôle du véhicule, il a actionné l’appareil qu’il transportait et que c’est ainsi que tout cela s’est terminé en disgrâce ; Cependant, ils disent qu’il existe de nouvelles preuves qui peuvent tout changer.

Selon Daniel Quiroz d’Arguende TV, la famille du jeune acteur de 22 ans aurait entre les mains des preuves puissantes que ce que les autorités ont traité est complètement faux, et ils auraient même une vidéo qui les soutient.

Selon le journaliste, qui par crainte que sa vidéo ne soit téléchargée parlait dans le noir et sans aucune image, certaines personnes qui ont été témoins des événements de ce triste 29 octobre et les ont également enregistrées, se sont approchées de la famille de Octavio Ocana mettre des tests entre vos mains.

Il a été dit que ces témoins ont enregistré le moment où l’acteur de la série Neighbours a été déplacé du siège passager à celui du pilote et pas seulement cela, mais aussi qu’une personne, sans savoir s’il s’agissait d’un compagnon ou d’un policier , mettez l’artefact dans la main droite, quand on sait que l’artiste était gaucher.

Ces images indiqueraient que tout ce qui a été dit est faux, car de toute évidence, comme l’a dit le père d’Octavio, Octavio Pérez, les personnes qui l’accompagnaient sont allées s’occuper de lui donc il serait logique que ce ne soit pas le célèbre jeune homme qui serait au volant, surtout s’il était soi-disant dans un état incommode.

En plus de cette vidéo présumée, il est dit qu’il existe une autre image dans laquelle on peut voir qu’Octavio Ocaña a été retiré du véhicule à une occasion, ce qui soulève encore plus de questions. Quiroz dit que le fait que les autorités aient classé l’affaire si rapidement est trop inquiétant.

Le journaliste considère également le fait que par hasard les témoignages des compagnons de « Benito » coïncident parfaitement avec ce que la police a dit ce qui s’est passé ce jour-là.

Il y a eu diverses théories qui ont été traitées, depuis que l’appareil a été « semé » dans la main et les substances d’Octavio, jusqu’à ce qu’il ait pu être incommodé pour emporter son camion et d’autres; La vérité est que même si l’affaire a été classée, il y aura sûrement encore beaucoup d’informations vraies ou fausses à ce sujet.