Octavio Ocaña, ils assurent que sa petite amie Nerea Godínez a quitté le pays

Fuir ?, Nérée Godinez a quitté le pays, selon certains médias, la petite amie d’Octavio Ocaña a quitté le Mexique, ce qui soulève des rumeurs quant à savoir si cela est lié à ce qui s’est passé le malheureux 28 octobre.

Cependant, malgré ce que l’on peut dire ou penser de cette jeune femme, le journal El Sol de Tabasco a indiqué que les raisons de Nerea pour quitter le pays n’ont pas à voir surtout avec l’acteur Octavio Ocana, le même qui a donné vie à l’être aimé « rivières Benito« dans Voisins.

Selon le journal de renom, Nerea Godínez aurait quitté le pays avec son jeune fils tout pour préparer sa défense, mais pas à cause de l’affaire du célèbre acteur de Televisa, mais à cause du procès que son ex-conjoint et père de son fils a déposé une plainte contre elle.

On dit que l’ex de la petite amie d’Octavio Ocaña a procédé légalement à la suppression totale de la patrie et du pouvoir de son fils et Nerea est prête à tout affronter pour rester avec son fils, le même que l’acteur a traité comme son propre.

Sur cette rumeur est aussi celle qui assure que Godínez est enceinte du jeune qui a laissé 22 ans ; alors qu’il existe d’autres théories sur le père présumé, bien que la grossesse présumée doive être confirmée en premier.

Jeudi dernier, le 25 novembre, il y avait eu des conversations présumées entre l’ancien partenaire de Nerea Godínez et une femme identifiée comme Andrea qui prétend être proche de la petite amie d’Ocaña, dans lesquelles l’homme aurait indiqué que la jeune femme est enceinte et que le fils ne serait pas de le célèbre acteur et qu’il savait qui était le vrai père.

En ces jours de silence de la part de Nerea on a dit que la jeune femme avait « disparu » après avoir eu un accident de la route qui l’aurait envoyée à l’hôpital où ils auraient fait des radios et des analyses correspondantes et heureusement elle n’avait pas de bleus. Cependant, cette information n’a été confirmée par personne.

La vérité est qu’après le départ du cher Octavio Ocana, la vie de Nerea Godínez a été basée sur de pures rumeurs, dont beaucoup ont été provoquées par elle-même et dont la plupart ont surgi des réseaux sociaux; La vérité est que cela lui a apporté la popularité qu’elle attendait, puisqu’on dit qu’elle veut faire partie du monde artistique.