Octavio Ocaña, ils prennent la vie de Benito de Vecinos à 22 ans

Octavio Ocaña, ils prennent la vie du bien-aimé « Benito » de Necinos | Instagram

Le monde du divertissement est plus que consterné, ce 30 octobre, le Mexique se réveille avec la nouvelle que la bien-aimée Octavio Ocana, surtout connu pour son personnage Benoît dans la série Televisa Voisins est mort.

Selon Reforma, l’acteur populaire avec qui plusieurs générations ont grandi et qui l’a vu grandir sur le petit écran aurait perdu la vie à la suite d’impacts directs sur lui alors qu’il conduisait un camion.

Il a été précisé qu’Octavio Augusto Pérez Ocaña conduisait sur l’autoroute Chamapa-Lechería, à la hauteur de la municipalité de Cuautitlán Izcalli, dans l’État de Mexico, lorsque les événements malheureux qui ont mis fin à sa vie se sont produits.

Le jeune homme de 22 ans voyageait avec deux autres personnes, qui ont été arrêtées et emmenées au ministère public pour faire leur déposition et ainsi chercher à clarifier les faits qui auraient mis fin à une jeune vie.

La famille d’Octavio Ocaña, encore assez choquée, a partagé que les funérailles du garçon toujours roux que beaucoup n’oublieront pas auront lieu au salon funéraire Gayosso Santa Mónica.

Dès son plus jeune âge, Octavio a commencé sa carrière artistique à la télévision mexicaine ni plus ni moins qu’aux côtés du bien-aimé Chabelo, dans la section Chiquillos y Chiquillas, il faisait également partie de la telenovela Lola … Il était une fois, avec le célèbre Eiza González et le film Amor lettre par lettre.

Le personnage qui a marqué sa vie était certainement Benito, dans la série Neighbours, ce garçon aux cheveux roux qui était toujours en désaccord avec ses parents et captait l’attention de tout le monde. Cher Benito, un garçon aux cheveux roux, aux taches de rousseur et assez intelligent, était toujours à la recherche de la gloire, mais pas par son propre désir, mais à cause de son père.

Frankie Rivers, joué par César Bono, rêvait d’être acteur après son film « The Wet Towel », qu’il répétait à plusieurs reprises dans la série et transmettait ses rêves frustrés à son fils, qu’il répétait tout le temps pour faire moulages.

Los famosos y no famosos están más que consternados con la lamentable noticia y en redes sociales desde la madrugada se ha convertido en tendencia la noticia, que en un principio no estaba confirmaba y mientras sus fans oraban para que no fuera cierto, terminó por confirmarse que le chér Octavio Ocana Est parti.