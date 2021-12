Octavio Ocaña, la famille accomplit sa volonté avec l’un de ses plans | .

Le cher Octavio Ocaña n’a pas pu se rendre au rendez-vous, il avait tout prévu avant la fin de cette 2021, mais sa famille l’a fait pour lui. L’acteur bien-aimé qui a joué Benito Rivers dans la série Televisa Necinos avait des fiançailles en décembre, mais il ne comptait pas qu’il n’arriverait pas vivant à cette date.

La famille Pérez Ocaña s’est réunie à Calle Allende, numéro huit, Barrón Centro à Nicolás Romero, tout cela pour réaliser l’un des plans et souhaits qui Octavio Ocana Il avait sans compter que quelque chose lui arriverait avant la date.

Nerea Godínez, Bertha Ocaña et les parents de l’acteur bien-aimé, Ana Lucía et Octavio Pérez, se sont réunis dans un local commercial pour un événement important, l’ouverture d’une cafétéria qui a excité « Benito » et qu’il aurait promis de faire.

Cela peut vous intéresser: Vicente Fernández, sa femme aurait eu besoin d’un soutien médical

C’est la sœur d’Octavio, Bertha, qui a partagé les photos de l’inauguration de Churros & Cofee sur les réseaux sociaux, assurant ainsi qu’elles remplissaient l’un des engagements en suspens de la star de Televisa.

Mon beau roi ️ aujourd’hui nous réalisons un de tes projets que tu avais avant la fin de l’année, cela montre le grand être humain que tu étais et que tu as toujours été là pour ta famille et tes amis❤️.

Sur les images, vous pouvez voir les proches d’Octavio Ocaña sourire à nouveau après un mois et demi de son départ douloureux, selon son père, aux mains des autorités.

REGARDER LA PUBLICATION ICI

Octavio Ocaña, la famille accomplit sa volonté avec l’un de ses plans. Photo : Instagram.

La sœur de l’acteur a expliqué qu’ils avaient joué cet acte en sa mémoire et que cela montrait à quel point il était un être humain formidable, car il était toujours là pour soutenir sa famille et ses amis à tout moment.

Tu allais inaugurer le Café☕ mais nous l’avons fait en ta mémoire mon paradis car dans nos vies tout est pour toi et pour toi et nous serons toujours là pour les personnes que tu as tant aimées et qui t’ont tant aimées ❤️ très réussi dans ce nouveau projet, nous vous aimons beaucoup Fam. Alemán .

Il a été annoncé que cette entreprise appartiendrait à la famille Alemán, des personnes très proches de Benito et de la famille Pérez Ocaña, c’est pourquoi il était important que le jeune homme de 22 ans fasse partie de leur entreprise.

En dépit d’avoir beaucoup de choses contre, la famille de Octavio Ocana Il a assuré qu’il ne se reposerait pas tant que justice n’aurait pas été rendue pour l’artiste, son père, après avoir enterré sa dépouille, s’est consacré à rechercher la justice qu’ils aspirent à leur fils.