Octavio Ocaña, la famille enquête-t-elle sur sa petite amie Nerea Godínez ?

Octavio Ocaña, la famille enquête-t-elle sur Nerea ?« La vérité sera connue »

Est-ce que tuNérée Godinez sous la loupe de la famille d’Octavio Ocaña ?, les réseaux sociaux se sont montrés très durs dans les allégations qui ont été faites sur la fiancée de l’acteur qui a donné vie à rivières Benito dans la série télévisée Neighbours, mais apparemment la famille du célèbre « a ouvert les yeux » comme disent certains.

Au début, vous pouviez voir la petite amie de Octavio Ocana au moment de son départ avec la famille, lors d’entretiens ou de séjour et de recherche de confort ; Cependant, apparemment, la jeune femme a pris ses distances avec les proches dont elle assure être l’amour de sa vie.

Depuis le début de la semaine qui est sur le point de se terminer, on ignorait où se trouvait Nerea Godínez, ceci après qu’elle ait fermé ses réseaux sociaux et cessé d’être vue en public, il y avait donc même ceux qui ont assuré qu’elle avait disparu et selon Dael Quiroz d’Arguende Tv Même l’une des sœurs de Benito aurait partagé une publication dans laquelle elles exprimaient leur inquiétude pour la jeune fille.

Cependant, il était extrêmement surprenant que vendredi dernier la sœur d’Octavio Ocaña, Bertha, ait partagé dans une interview avec Gustavo Adolfo Infante et plus tard pour Grupo Fórmula, que Nerea ne faisait pas partie de sa famille et n’avait même pas épousé son frère, des déclarations qu’ils impliquent que la famille Pérez Ocaña cherche à se séparer de la fiancée de « Benito ».

Octavio Ocaña, la famille enquête-t-elle sur Nerea ? « La vérité sera connue. » Photo : Instagram.

Mme Nerea n’est pas de ma famille, elle n’a pas épousé mon frère, a souligné Bertha Ocaña dans ses déclarations.

Après ces déclarations, il a laissé une discussion pour savoir si la famille doutait ou enquêtait sur Nerea Godínez, car selon Quiroz, un internaute aurait partagé un message avec Bertha lui suggérant d’enquêter sur le couple d’alors de « Tavito » et la réponse du la sœur du célèbre acteur n’était pas ce qu’on attendait, mais plutôt ce que les réseaux sociaux voulaient.

Au final, toute la vérité sur Nerea sera connue, la jeune femme a commenté et remercié l’internaute en adressant un salut.

Que c’est-il passé avec Octavio Ocana c’est devenu une question d’intérêt national. Les Mexicains, et pas seulement les partisans d’Ocaña, demandent aux autorités justice et des éclaircissements sur les événements dans lesquels des éléments de la police municipale ont été impliqués.