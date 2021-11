Octavio Ocaña, la famille nie l’hospitalisation de sa mère | Instagram

C’est faux, c’est ainsi que la famille d’Octavio Ocaña a nié le fait que sa mère Ana Leticia Ocana a été hospitalisé en urgence. Selon certains médias bien connus, c’était un fait que la mère de « rivières Benito« Il avait eu besoin de soins médicaux immédiats, ce que la famille dit n’est pas vrai.

Elle était l’une des sœurs de Octavio Ocana qui a partagé sur les réseaux sociaux qu’il n’est pas vrai que sa mère a été hospitalisée. L’inquiétude des followers de l’acteur Voisins Ils étaient au maximum parce que même Dael Quiroz de Arguende TV a partagé que soi-disant la cause pour laquelle Ana Leticia Ocaña se sentait en mauvaise santé était un audio.

Le jeune journaliste a commenté que la mère du jeune acteur de 22 ans aurait reçu une voix audio de sa part et que l’impact aurait détérioré sa santé ; soulignant qu’il ignorait ce qui aurait pu être dit dans l’audio, mais dans les conditions dans lesquelles se trouve la famille, cela l’avait visiblement affecté.

Octavio Ocaña, la famille nie l’hospitalisation de sa mère. Photo : Capturer.

Beaucoup savaient que la famille avait révélé l’état de santé de Doña Ana Leticia ou ce qui s’était passé, mais la nouvelle a été démentie. Il a été dit qu’un média de Tabasco l’aurait fait savoir car Octavio Pérez aurait annulé une interview avec toute la famille en raison de cette situation. On racontait même qu’il était parti au milieu d’un entretien très pressé pour voir ce qui était arrivé à sa femme.

Cela a également été donné comme justification car ils assurent que la neuvaine de Octavio Ocana cela a commencé sans la présence de ses parents. Heureusement, Mme Ocaña est en bonne santé et ce n’était pas le cas de la famille ; Cependant, ce qui est évident et indéniable, c’est qu’elle est affectée par le moment le plus difficile de sa vie qu’elle vit actuellement.