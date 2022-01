Octavio Ocaña, la photo indique d’où viennent ses cheveux roux | Instagram

Après avoir rencontré la famille de l’acteur bien-aimé Octavio Ocaña après sa mort malheureuse en octobre dernier, beaucoup se sont demandé d’où le célèbre homme tenait ses cheveux roux caractéristiques. cependant, maintenant tout a été éclairci.

Apaiser les doutes des fans de Octavio Ocana, qui a joué Benito Rivers dans la série Televisa Necinos, Bertha Ocaña a partagé une photo, indiquant qui est responsable de la rousseur de Tavito.

Dans l’image qui a été partagée dans les histoires instagram de la sœur de l’homme d’affaires, vous ne pouvez voir ni plus ni moins qu’Ana Lucia Ocaña, la mère des jeunes alors qu’elle était encore enfant, avec les traits du visage qui la caractérisent et un longs cheveux roux.

Je n’avais pas encore partagé avec vous d’où les trois frères Ocaña ont obtenu nos cheveux roux. Voici la preuve de notre belle maman, qui depuis qu’elle était petite, était toujours très rouge… elle a partagé.

Les followers d’Octavio Ocaña suivent sa sœur et sa famille sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur l’artiste et les accompagner dans la recherche de la justice qu’ils recherchent tant.

Mercredi dernier encore, Bertha a profité des réseaux sociaux pour revitaliser une vidéo dans laquelle elle demande aux Mexicains d’aider la famille avec toute vidéo ou photo qui pourrait servir de preuve dans le cas de son frère.

Il a déclaré que la famille en avait plusieurs en sa possession, mais qu’il pourrait y avoir beaucoup plus d’images importantes entre les mains de personnes qui circulaient dans les lieux. La famille a clairement fait savoir qu’elle ne se reposerait pas tant que tout n’est pas révélé et que les responsables ne sont pas signalés.

Octavio Ocana Il est parti dans une situation étrange et avec les autorités plus impliquées qu’elles ne le souhaiteraient. Ils ont conclu qu’après avoir perdu le contrôle de son camion, ce serait Octavio Ocaña lui-même qui aurait été touché.

Tavito, comme sa famille l’appelle, a laissé une énorme marque à la télévision mexicaine pour avoir joué le garçon Benito Rivers dans Les voisins de Televisa. Le garçon qui ne voulait pas être acteur, mais ses parents ont insisté pour l’emmener à divers castings.

Le père d’Ocaña a indiqué qu’en tant que mineur, c’était lui-même qui s’occupait de lui et l’accompagnait partout, mais lorsqu’il est devenu adulte, il avait sa propre sécurité, c’est pourquoi il portait un artefact à cet effet.

Il y avait deux personnes identifiées comme des amis d’Octavio Pérez qui étaient à bord du véhicule ce jour-là, qui ont affirmé avoir été forcées de signer les déclarations les plus commodes pour les autorités.