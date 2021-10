Octavio Ocaña, une vidéo de « Benito » toujours vivant dans un véhicule émerge | Réforme

Consternation, indignation, tels sont les mots qui décrivent les Mexicains d’aujourd’hui, qui se sont réveillés à la triste nouvelle que Octavio Ocana, dont certains se souviendront éternellement de lui comme de l’enfant Benoît de Voisins il avait perdu la vie. Maintenant, un nouvel indice sur ce qui aurait pu se passer provoque l’indignation, une vidéo dans laquelle il apparaît toujours vivant à l’intérieur de son camion.

La courte vidéo qui circule sur les réseaux sociaux permet de voir la mobilisation des autorités dans et autour du camion Jeep du jeune acteur. L’enregistrement attire l’attention lorsque les internautes se rendent compte qu’Octavio Ocaña est toujours vivant à l’intérieur du véhicule, sur le siège conducteur.

Les images nous permettent de voir qui a donné vie à Benito Rivers assis, en mauvais état et toujours en mouvement, prenant sa main de sa jambe, à son visage et vice versa, l’objet qui a été signalé n’a pas été observé à ce moment-là dans cette main , exactement le qui bougeait le célèbre.

Cela provoque une grande indignation de voir comment bon nombre d’agents se déplacent à l’intérieur du véhicule et autour sans faire attention au jeune de 22 ans qui vivait ses derniers instants de vie, il n’y a pas de geste de premiers secours ni de mesure pour éviter le regrettable et une fin déjà connue.

D’après ce qui s’est passé, le rapport officiel indique que Octavio Ocana Il voyageait avec deux compagnons dans son camion, il était le chauffeur et les autorités lui avaient dit de s’arrêter à plusieurs reprises, accélérant au lieu d’arrêter son unité. Face à la persécution, on raconte que le célèbre homme aurait retiré l’objet qui a causé une énorme polémique de la boîte à gants de son camion et aurait été retrouvé avec celui-ci en main.

Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux indiquaient que le jeune acteur de Vecinos portait l’objet dans sa main droite et qu’il a donc été retrouvé dans le véhicule, il n’a pas été dit qu’il a été retrouvé vivant ; De plus, les partisans de l’acteur assurent qu’il était gaucher et non droitier, donc l’objet devrait être dans son autre main.

Diverses théories ont circulé sur les réseaux sociaux ; Cependant, ce qui est certain, c’est qu’apparemment, le public n’est pas satisfait jusqu’à présent, de ce qui a été traité officiellement.

Selon Arguende TV, la famille a partagé un message dans lequel, avec grand regret, ils ont indiqué qu’Octavio Ocaña commençait à apprendre à vivre et que le malheur est que ceux qui devaient le protéger lui ont coupé les ailes.