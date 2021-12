Octavio Ocaña, le dessin émouvant de son beau-fils | INSTAGRAM

Plus qu’émotionnel et en remplira beaucoup de larmes, le fils de Nerea Godínez, la petite amie d’Octavio Ocaña, a secoué les réseaux sociaux avec un dessin de famille que sa mère a partagé sur les réseaux sociaux.

Apparemment, le Noël du petit André et de sa mère Nerea Godínez était assez mitigé, car il manquait quelqu’un d’important, l’acteur Octavio Ocana, le fiancé de la fille et qui était déjà comme un père pour l’enfant.

La veille du réveillon de Noël, le petit garçon s’est souvenu de « Papa Tavo » et a réalisé un dessin que la femme d’affaires a partagé sur les réseaux sociaux et a choqué plus d’un.

Cela peut vous intéresser : Aleida Núñez, devient le parfait cadeau de Noël

Le petit André a fait un dessin sur lequel on voit deux adultes et un enfant et a mis les prénoms « Tavo, André et Mama ». L’image a secoué les réseaux sociaux.

Divers enregistrements et photographies montrent qu’Octavio Ocaña a vraiment traité André comme son fils et lui a même préparé des biberons. Les Mexicains ont été attristés lorsque l’acteur bien-aimé Se Vecinos est décédé récemment et Nerea Godínez a partagé qu’elle ne savait pas comment expliquer à son fils que Tavito était parti.

Octavio Ocaña, le dessin émotionnel réalisé par son beau-fils. Photo : Instagram.

Nerea Godínez n’a pas cessé de penser à son petit ami bien-aimé à ces dates spéciales et a fait une visite spéciale à l’endroit où elle se repose pour lui montrer son amour et combien il lui manque.

Rappelons que la star adorée de Televisa est partie fin octobre dans des circonstances assez étranges, qui jettent le doute sur les agissements des autorités et ont poussé la famille à entreprendre une enquête incessante pour tout clarifier.

Récemment, les déclarations du nouvel avocat de la famille Pérez Ocaña ont été surprenantes, car il a partagé que bien qu’ils aient déjà vérifié que ce n’était pas Octavio qui avait agi, c’est pourquoi tout s’est terminé par une triste histoire, ils ont assuré qu’il serait très difficile de clarifier davantage le cas.

Il a également été partagé que les deux compagnons de Octavio Ocana À ce moment-là, ils ont finalement fait une autre déclaration aux autorités, cette fois, sans pression, puisqu’ils ont assuré les autorités qu’ils avaient indiqué ce qu’ils devaient donner par déclaration et signe pour coïncider avec ce qu’ils auraient officiellement partagé.

Malgré le fait de devoir lutter contre leur propre autorité, la famille du jeune acteur et homme d’affaires a décidé de ne pas s’arrêter jusqu’à ce que son nom soit blanchi et que ce qui s’est réellement passé en octobre dernier soit révélé, comme on dit, les autorités n’avaient pas pourquoi le persécuter ainsi avec insistance ou pourquoi prendre des mesures contre lui.