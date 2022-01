Octavio Ocaña, le message de Nerea Godínez dans deux mois

Octavio Ocaña, le message dévastateur deux mois après son départ | Instagram

Deux mois après le départ de l’acteur adoré de Vecinos Octavio Ocaña, sa compagne Nerea Godínez a brisé de nombreux cœurs en partageant un message dévastateur sur les réseaux sociaux.

Celui qui était la fiancée de l’acteur qui a donné vie à Benito Rivers au moment de sa mort a décidé de lui rendre visite dans sa tombe au Mémorial Resinto à Villahermosa, Tabasco deux mois après son départ et a partagé le moment sur les réseaux sociaux.

Avec la photographie sur laquelle vous pouvez voir Nerea Godínez devant la tombe de Octavio Ocana, la jeune femme a partagé des mots forts qui rendraient triste même le cœur le plus fort.

Cela peut vous intéresser: Vicente Fernández et le grand secret qu’il a finalement révélé

La fiancée de Benito a partagé que lorsqu’il est parti, Tavo a laissé une douleur intense en elle et qu’il n’y a pas un jour où il n’arrête pas de pleurer, se demandant pourquoi l’amour de sa vie est mort, en plus de le décrire comme irremplaçable.

Papa et 2 mois que tu nous as quitté et il y a des jours où je n’y crois toujours pas, je continue de nier ton départ et je ne sais pas si un jour je pourrai comprendre et calmer un peu cette douleur intense que tu as laissé en moi … en somme … tu devrais d’être ici dans ton beau Tabasco avec nous, c’était le plan, maintenant je dois venir te voir de la pire des manières .

Octavio Ocaña, le sombre message deux mois après son départ. Photo : Instagram.

Nerea Godínez a expliqué que c’était la pire façon de visiter Octavio Ocaña (au panthéon) et qu’il y a encore des jours où il est dans le déni et n’accepte pas que Tavo ne soit plus là. Il a également partagé à quel point la célébrité manque à son fils.

Il n’y a pas un jour où je ne me noie pas dans les larmes en me demandant pourquoi vous ? .. pourquoi nous? … nos plans et nos rêves restent là-dedans, dans les rêves … et j’aimerais les réaliser pour vous, mais comment ? Avec quelle envie ?

Godínez a indiqué qu’il aimerait atteindre les objectifs qu’ils avaient en tant que couple et famille et que dans les plans de Octavio Ocana c’était d’être ensemble dans sa bien-aimée Villahermosa.

La jeune femme a beaucoup parlé de la vie ensemble qu’ils prévoyaient et de la façon dont tout « s’est effondré » après le départ d’Ocaña. Rappelons-nous que malheureux il est mort dans des situations peu claires et dans lesquelles l’autorité s’est immiscée. Pendant ce temps, la famille Pérez Ocaña poursuit sa lutte pour clarifier les faits et exposer les responsables.