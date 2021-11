Octavio Ocaña, médium du FBI, le contacte et fait des révélations

Octavio Ocaña lui a dit qu’ils allaient pour lui, dit médium | Instagram

« Ils allaient pour lui », un médium bien connu du FBI a partagé dans une interview pour un célèbre programme de divertissement sur Internet son « contact » avec Octavio Ocaña, qui révélerait des informations sur ce qui s’est passé le malheureux 29 octobre et a envoyé des messages pour sa fiancée et le public.

Gossip No Like était chargé de porter sur YouTube et A+ l’interview de la médium de renom, Elisa Beristaín a souligné qu’aux États-Unis, une reconnaissance officielle est accordée à ce que ces personnes partagent dans certains essais et c’est pourquoi elles ont contacté cette personnalité. La journaliste a souligné qu’elle ne croyait pas à ces situations ; Cependant, il sait que beaucoup de gens le font, alors il respecte ce que chacun croit et ils ont commencé à partager l’interview.

La personne chargée d’interviewer le médium était son collègue Javier Ceriani, qui, avec l’aide d’un traducteur, a fait part de ses préoccupations et a répondu à certaines questions du public sur le cas de Octavio Ocana.

Cela peut vous intéresser : Octavio Ocaña, révèle le dernier appel qu’il a passé à son père

Le journaliste argentin a expliqué que jeudi soir ils ont envoyé une photo au médium de la personne qui a donné vie à « Benito Rivers » dans la série Neighbours et l’ont interrogé pour savoir s’il l’avait contacté. L’expert a assuré qu’il le ferait à ce moment-là.

Les affirmations du médium devant les caméras étaient fortes car il a assuré que Benito lui avait dit qu’ils allaient clairement pour lui, que tout était quelque peu arrangé et qu’en effet, quelqu’un d’autre était responsable de son départ dans l’au-delà.

REGARDEZ-LE AUTOUR DE L’HEURE

Ce qui était extrêmement surprenant, c’est le fait que le mot « cartel » ait été mentionné, puisque l’acteur de 22 ans aurait indiqué que les policiers travaillaient pour ce cartel et ont reçu l’ordre de lui donner la fin malheureuse que nous connaissons tous.

Soi-disant Octavio Ocana Il a assuré qu’il était vrai qu’il devait de l’argent, mais il a complètement nié que c’était pour les raisons que les autorités assurent et qu’il n’a rien vendu de ce qu’elles disent, notant que tout est « réparé » et ce qu’elles disent de lui n’est pas vrai. Le célèbre a partagé que son père n’était pas au courant de cette situation.

Javier Ceriani a interrogé le médium sur ce que ressentait la jeune star de Televisa après tout ce qui s’était passé et la réponse était « coupable », qu’il se sentait très coupable, surtout avec son père pour tout ce qui s’était passé.

On lui a également demandé d’externaliser, si oui, s’il avait un message pour sa fiancée et le public, la réponse était quelque chose de récurrent, car soi-disant, Octavio est très angoissé et se sent coupable avec ses proches pour ce qui s’est passé.

Le message pour la fiancée que le médium a partagé était qu’il regrettait beaucoup que tout se soit terminé de cette manière et pour le public quelque chose de similaire, ajoutant que tout cela était le produit de la corruption.