Allez-vous vous marier ? Allez-vous recréer le mariage qui n’a pas eu lieu avec le bien-aimé « Benito » ? La fiancée du célèbre Octavio Ocaña au moment de son départ, Nérée Godinez a vraiment surpris les internautes en apparaissant sur les réseaux sociaux ni plus ni moins que sous l’apparence d’une petite amie radieuse.

Souviens-toi que Octavio Ocana Il aurait donné la bague de fiançailles à Nerea Godínez des mois avant sa mort et aurait même demandé sa main à sa mère et ils se préparaient à arriver à l’autel à la fin ou au début de l’année.

La jeune femme s’est étonnée de partager que « le mariage » aurait lieu, dans le sens où elle ferait quelque chose de très spécial le jour où le couple serait arrivé à l’autel si quelque chose de vraiment triste ne s’était pas produit le 29 octobre dernier.

Cependant, les photographies en question ne concernent pas le mariage qu’elles allaient célébrer, et c’est quelque chose que Nerea a rapidement clarifié après que les images ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux.

La fiancée de Octavio Ocana Il a partagé qu’avant que les rumeurs ne commencent, il voulait clarifier l’origine des photographies. Nerea Godínez aseguró tener a una amiga que le pide en ocasiones sea su modelo de maquillaje y aveces la apoya de esta manera, siendo su modelo, por lo que para que luciera el maquillaje aplicado a la ya controvertida joven, se le aplicó el tocado y robe de mariée.

Octavio Ocaña, Nerea Godínez apparaît habillé comme un mariage dans les réseaux. Photo : Instagram.

La vérité est que l’acteur bien-aimé qui a donné vie à Benito Rivers dans Neighbours aurait été plus qu’étonné de voir sa petite amie quand il est arrivé à l’autel, car Nerea est vraiment belle avec un maquillage assez naturel et des vagues simples dans ses cheveux et avec V -robe décolletée avec beaucoup de pierre et coiffe en voile sur la tête.

Il existe plusieurs photographies que l’on retrouve sur les réseaux sociaux dans le rôle de la petite amie de cette belle femme ; Cependant, malgré ce qui s’est passé, cela peut encore arriver, car Godínez est une femme séduisante et jeune qui, avec le temps, reconstruira sûrement sa vie aux côtés d’une autre personne.

La vérité est qu’avant que les potins ne commencent, la jeune femme a tout clarifié car il faut se rappeler que la petite amie d’Octavio Ocaña a assez mal fait avec les réseaux sociaux, où toutes sortes de rumeurs à son sujet ont circulé.