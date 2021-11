Octavio Ocaña, Nerea Godínez aurait assisté à un hommage avec son ex

Octavio Ocaña, assure que sa petite amie a assisté à son hommage avec son ex | Réforme

Critiques contre Nérée Godinez Celle qui était la fiancée de l’acteur bien-aimé Octavio Ocaña soulève de plus en plus de rumeurs à son sujet, cette fois pour ne pas être allée seule à un hommage rendu à l’acteur qui a donné vie à rivières Benito au Voisins.

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, Nerea Godínez aurait assisté à la réouverture des palmes d’Octavio Ocaña sur la Plaza de las Estrellas, qu’il avait capturées lorsqu’il était enfant accompagnant l’une de ses sœurs jumelles ; cependant, il serait allé avec quelqu’un d’autre, un jeune homme qu’il prétendait être son cousin.

Pourtant, selon Quiroz, les réseaux sociaux n’ont pas laissé planer le doute sur le compagnon de la jeune fille et ont enquêté sur qui était le compagnon du partenaire de l’acteur dans le film Amor lettre par lettre, assurant qu’il s’agissait bien de son ex couple.

Les critiques se sont multipliées contre Nerea Godínez après l’avoir accusée d’être un manque de respect qui a conduit l’un de ses anciens partenaires à rendre hommage à l’homme qui allait devenir son mari ; sans considérer la possibilité que vous vous donniez déjà une nouvelle chance en amour seulement deux semaines après avoir perdu l’amour de votre vie.

Selon Quiroz, dans un compte de réseau social identifié comme « chat », les internautes ont multiplié les critiques à l’encontre de la jeune compagne d’une des promesses du monde du show business car ils indiquaient qu’elle avait des ex-partenaires qui n’étaient pas en bonne voie. et que même Lui aurait pu lier l’homme célèbre à eux, lui causant de sérieux ennuis.

Octavio Ocaña, ils assurent que sa petite amie a assisté à son hommage avec son ex. Photo : Instagram.

De plus, des personnes qui prétendaient avoir été ses amis ou d’anciens partenaires et l’auraient prétendument démontré avec des photographies, l’ont désignée comme une femme qui avait un rêve frustré d’être actrice et qui aurait utilisé Octavio Ocaña comme moyen d’atteindre le CEA sur Televisa. , un pas vers le jeu d’acteur.

Dans ce réseau social, ils auraient décrit Nerea Godínez comme une femme économiquement, émotionnellement instable et, à plusieurs égards, la stabilité qu’elle recherchait aux côtés de l’acteur bien-aimé de Vecinos. Aseguran que estaba feliz ya que en poco tiempo, cabe destacar que tenían solo 6 meses de novios, él le habría comprado un departamento, estaba a punto de comprarle una casa, habría metido a su hijo en un buen colegio y le habría dado una camioneta de luxe; en plus de la promesse d’un mariage prochain.

Il convient également de rappeler que tout ce qui a été dit contre la fiancée de Octavio Ocana Ils n’ont été que des rumeurs, car même s’ils ont partagé des photos avec la fille, cela ne serait pas la preuve de ce qu’ils disent d’elle. De son côté, Godínez a décidé de rester un peu à l’écart des réseaux sociaux le temps que la situation se calme.