Octavio Ocaña, Nerea Godínez s’en souvient avec leur première photo ensemble

Octavio Ocaña et Nerea Godínez s'en souviennent avec leur première photo ensemble

Sa mémoire est toujours plus vivante que jamais !, qui était la petite amie d’Octavio Ocaña au moment de sa mort, Nerea Godínez, s’est de nouveau souvenue de lui avec une photographie inédite, qui a vraiment enchanté ses followers et ceux de l’acteur qui a donné vie à Benito Rivers chez Voisins.

Nerea Godínez a décidé de montrer sur ses réseaux sociaux quelle était la première image d’elle et Octavio Ocana ensemble, là où ils ne sauraient toujours pas la relation amoureuse intense qu’ils auraient. La photographie montre qu’il y avait une alchimie entre le couple dès le premier instant.

Sur la photo, vous pouvez voir « Benito » tenant très bien Nerea pendant qu’elle tire la langue et la célèbre Televisa esquisse un léger sourire.

Pour l’occasion, la femme d’affaires portait une tenue noire et blanche, tandis qu’Octavio Ocaña Lucia un sweatshirt, avec son style décontracté caractéristique. Que Nerea Godínez ait partagé l’image a été reçue comme un cadeau de ses disciples.

Les internautes ont de nouveau partagé leur soutien à la fiancée du célèbre acteur et qu’il était fier de la façon dont il gère ce processus difficile. Rappelons qu’il était vraiment difficile pour Nerea et la famille de passer les festivités pour la première fois sans le jeune homme.

Plutôt que de perdre l’artiste, Godínez et la famille Pérez Ocaña ont perdu l’amour de leur vie, leur fils, leur frère et le processus a été très difficile. Octavio Augusto Pérez Ocaña Il est parti quand il était encore très jeune et dans des conditions vraiment étranges, ce qui rend la situation encore plus douloureuse.

Récemment, sa sœur, Bertha Ocaña, a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux demandant le soutien de tous les Mexicains pour obtenir plus de preuves afin de clarifier ce qui s’est passé ce malheureux 29 octobre. La famille a pas mal d’images en sa possession, mais elle est consciente qu’il y a sûrement beaucoup plus d' »yeux » qui ont vu des choses qu’elle n’a pas vues.

Octavio Pérez et toute sa famille ont indiqué qu’ils ne se reposeront pas jusqu’à ce que ce qui s’est passé soit clarifié et que les responsables soient trouvés ; ceci alors que les autorités insistent sur ce que Benito lui-même serait celui qui agirait après avoir perdu le contrôle de son camion.

Les avocats de la famille prétendent avoir des preuves suffisantes que quelqu’un d’autre a agi contre Tavo et ce qui a causé une énorme controverse, c’est le fait qu’il est affirmé puis nié que les compagnons à l’époque du jeune homme collaborent avec un nouveau témoignage.

Dès le début, Peréz a assuré que ces personnes subissaient des pressions pour signer les déclarations que les autorités voulaient.