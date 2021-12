Octavio Ocaña, Nerea Godínez s’en souvient dans un drôle de moment

Octavio Ocaña, sa petite amie se souvient de lui avec un moment amusant | Instagram

Nerea Godínez, la petite amie controversée d’Octavio Ocaña au moment de son départ a décidé de se souvenir de lui avec un moment plus que fun sur les réseaux sociaux, où il a assuré lui avoir offert des moments uniques.

Apparemment la fiancée du célèbre acteur qui a donné vie à rivières Benito Dans Voisins, il se souvenait de celui qu’il a désigné comme l’amour de sa vie et a décidé de partager les images avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

C’est un court enregistrement qui Nérée Godinez partagé sur son compte Instagram où vous pouvez déjà la voir Octavio Ocana Dans un rasoir en compagnie d’un autre ami, ce fut un moment assez drôle.

L’enregistrement nous permet de voir que Tavito peinait énormément à se déplacer dans la zone rocheuse où ils se trouvaient ; cependant, il a continué à conduire alors que le véhicule se déplaçait trop avec eux à l’intérieur.

La petite amie d’Octavio Ocaña au moment de son départ a partagé un message sincère avec l’enregistrement, où il a réitéré son amour une fois de plus et l’a remercié pour les moments qu’ils ont passés ensemble.

Je t’aime !!! Tu m’as donné des moments uniques , a écrit la jeune femme à côté des images.

Nerea Godínez a partagé cette publication il y a 3 heures et a déjà dépassé les 9 000 reproductions sur le célèbre réseau social. Certains internautes en ont profité pour témoigner de l’affection et du soutien à la jeune femme.

Octavio Ocaña, sa petite amie se souvient de lui avec un drôle de moment. Photo : Réseaux.

Godínez a été impliqué dans des rumeurs sans fin après le départ soudain d’Ocaña il y a un peu plus d’un mois et demi dans des situations qui n’ont pas encore été clarifiées; Il y avait même ceux qui prétendaient que la jeune femme pouvait être liée à ce qui s’était passé.

Nerea Godínez a été pointée du doigt pour avoir assisté aux funérailles de son partenaire avec des vêtements que beaucoup considéraient comme inappropriés, plus tard, en raison des images présumées qu’ils testaient, elle serait allée faire la fête avec son ancien petit ami peu de temps après le départ de Octavio Ocana.

Octavio Pérez, le père de l’acteur, a commenté dans une interview que la jeune femme n’avait rien à voir avec le départ de son fils ; Il s’était pourtant écarté, ceci en répondant de manière offensive aux internautes.

Pendant un moment, on a pensé que la famille était en colère contre Godínez, Bertha et M. Pérez ont réitéré que la famille était eux, Mme Ana Lucía et sa sœur ; à l’exclusion de Nerea, qui est fréquemment mentionnée comme faisant partie de la famille.