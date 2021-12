Octavio Ocaña, Nerea répond à ceux qui se disent intéressé

Octavio Ocaña, sa petite amie répond à ceux qui se disent intéressé | INSTAGRAM

Avec une vidéo, c’est ainsi que Nerea Godínez a répondu à tous ceux qui l’ont appelée intéressée et qui prétendent qu’elle était aux côtés de l’acteur Octavio Ocaña uniquement pour avoir un avantage économique.

Celui qui était la fiancée de l’acteur adoré au moment de son départ s’est directement adressé aux réseaux sociaux en partageant une vidéo dans laquelle il côtoie Octavio Ocana, qui a donné vie aux bien-aimées rivières Benito dans Neighbours.

L’enregistrement est plus que spécial, car vous pouvez les voir tous les deux très heureux et amoureux, assis enlacés et leurs yeux parlent avec une luminosité particulière, entre les jeux et les autres, l’acteur remplit la belle Nerea Godínez de baisers.

C’est avec cette belle vidéo et avec un je t’aime, que Nerea a répondu à tous ceux pour savoir si sa relation avec la star de Vecinos était vraiment de l’amour et la vérité est qu’ils ont vécu des moments vraiment magiques ensemble, d’après ce qui a été vu sur les réseaux sociaux. réseaux.

La petite amie d’Octavio Ocaña a partagé l’enregistrement sur son compte Instagram avec un message dans lequel elle a écrit que ceux qui pensaient que ce n’était pas de l’amour, c’était parce qu’ils ne l’auraient jamais vraiment rencontré et ont réitéré une fois de plus qu’elle aimait le bien-aimé Benito.

Octavio Ocaña, sa petite amie répond à ceux qui se disent intéressé. Photo : Instagram.

A ceux qui disent que ce n’était pas de l’amour, quel dommage car alors on voit qu’ils ne l’ont jamais rencontré. JE T’AIME POUR TOUJOURS PAPA ❤️✨♾, a écrit la jeune femme à côté de la vidéo.

Depuis le départ d’Ocaña, Nerea est dans « l’œil de l’ouragan », car immédiatement les réseaux sociaux ont cherché des explications à son comportement et ont commencé à la signaler pour n’importe quoi, assurant même que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Octavio Ocaña.

Les internautes se sont montrés cruels pour assurer que la façon dont elle était habillée lors de ses obsèques est assez étrange, en plus d’indiquer que son ex-partenaire l’aurait accompagnée pour un hommage à l’acteur et qu’elle aurait même fait la fête avec lui quelques jours. après la mort malheureuse de « Benito ».

Malgré les allers-retours, Octavio Pérez, père de Octavio Ocana On lui a demandé s’il pensait que Nerea avait quelque chose à voir avec ce qui s’était passé avec son fils et il a immédiatement assuré que non, ajoutant qu’il avait « dévié » concernant son comportement et que la famille l’appréciait.

On pensait qu’il y avait une distance entre Pérez Ocaña et Nerea Godínez ; Cependant, récemment, ils ont été vus ensemble à des dates spéciales et assez heureux, ces hypothèses ont donc été dissipées.