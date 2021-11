Octavio Ocaña, Octavio Pérez assure qu’il y a ceux qui cherchent la gloire

Octavio Ocaña, « Ils veulent la gloire, j’ai la justice », dit son père | Instagram

C’est ce que recherche Octavio Pérez, père d’Octavio Ocaña, depuis le premier jour, qui a de nouveau élevé la voix pour son fils, indiquant qu’il y a ceux qui ne recherchent la gloire qu’en parlant ou en « s’accrochant » sur le thème de l’acteur bien-aimé qui a donné vie à rivières Benito au Voisins.

Même s’il faisait plutôt référence à ceux qui ont tenté de ternir l’image de Octavio Ocana Avec les vidéos personnelles qui ont été diffusées et les mauvais commentaires, de nombreux internautes ont pensé à la petite amie de l’acteur Nerea Godínez.

Octavio Pérez a été interrogé sur son opinion sur les vidéos dans lesquelles on le voit qui serait son fils en train de prendre un artefact au milieu d’un match de football, en présence de familles entières ; plus tard, l’enregistrement complet a été partagé dans lequel il est clair qu’il n’est pas Octavio Ocaña, mais un jeune homme similaire.

Cela peut vous intéresser: Octavio Ocaña, une amie assure qu’elle a un enfant biologique avec son ex

Pérez a expliqué qu’il est plus que clair qu’il y a ceux qui recherchent la gloire en parlant de leur fils ou en essayant de ternir son image ; Cependant, il ne s’y épuise pas et ne lit que le bien, puisque ceux qui diraient du mal de l’acteur adoré le seraient parce qu’ils ne le connaissaient pas vraiment.

Octavio n’était pas ce qu’on dit, il y a plus de bons commentaires que de mauvais, j’ai lu le bon et le mauvais ne m’intéresse pas. Il y a des gens qui veulent sortir et qui veulent devenir célèbres ; Je veux juste que justice… Ne mettez pas ces choses sur moi parce qu’elles ne m’intéressent pas. Des médias qui ne m’aident pas, des médias qui ne sont pas mes amis ou qui n’aimaient pas mon fils, voilà ce que je peux vous dire, a-t-il partagé avec les médias.