Octavio Ocaña, Octavio Pérez assure « qu’ils le battront très cher »

Octavio Ocaña, son père accepte tout, « Ils vont le payer cher » | Instagram

« Ils se sont trompés de personne et ils vont le payer cher », avec ces mots in extenso et avec tout le sentiment qu’un père peut avoir de se faire enlever son fils, Octavio PérezLe père d’Octavio Ocaña a secoué tout le monde dans une interview.

Le père de celui qui jouera le chéri »rivières Benito« à Vecinos, il a accordé une interview au célèbre journaliste Gustavo Adolfo Infante, qui est allé directement au sujet en lui demandant qui lui avait pris son fils.

Sans hésitation et directement sur le sujet, Octavio Pérez a répondu au journaliste que les responsables du fait que son fils n’était pas à ses côtés étaient la police et que sans aucun doute, ce sont eux qui l’ont emmené. Il a été interrogé pour savoir s’il avait identifié l’officier qui se trouvait à l’extérieur de la patrouille conduisant contre le camion de l’acteur Octavio Ocana et il a répondu oui, que tout le monde, même le commandant, car ils sont tous responsables de ce qui s’est passé et sont complices.

Les policiers, c’est clair, clair comme de l’eau, c’est clair que c’était eux et je suis très indigné, a partagé Octavio Pérez.

Le père de Benito a assuré que ce qu’il veut, c’est la justice, pas la vengeance, car s’il veut cette dernière, il peut le faire de ses propres mains ; Il a ajouté qu’ils se sont trompés de personne, car les responsables ne savent pas qui il est et ils vont payer cher ce qu’ils ont fait avec son fils bien-aimé Octavio Ocaña.

Ils ont joué avec la mauvaise personne, je ne suis pas n’importe qui, ils ont joué avec la mauvaise personne et ils vont payer cher, ils vont payer cher, de haut en bas, celui qui tombe, a assuré Octavio Pérez.

L’homme d’affaires a assuré que les policiers n’étaient pas fédéraux et n’étaient pas préparés, il a souligné qu’ils étaient « ignorants » et ne savaient pas ce qu’ils faisaient ; Il a également parlé des compagnons de son fils, deux personnes, qui ont été forcés par des méthodes non conventionnelles de signer la déclaration qu’ils voulaient être établis.

Octavio Pérez a indiqué que les gens lui ont dit qu’on leur avait dit que l’un d’eux devait être responsable d’avoir activé l’appareil ; cependant, la version finale était que le jeune homme lui-même l’aurait fait après avoir perdu le contrôle du volant.

Le père de Octavio Ocana Il a été direct en soulignant qu’il ne permettrait pas l’exhumation du corps de son fils, car ce n’est pas une expérience ; A noter que Bertha, la sœur du jeune homme, a partagé sur les réseaux sociaux qu’ils l’avaient ouvert au moins 4 fois et laissé son corps en très mauvais état, ce qui a beaucoup énervé la famille.