Octavio Ocaña, Octavio Pérez contre compagnons, responsables ?

Octavio Ocaña, ton père s'en prend aux compagnons, responsable ?

Tournant inattendu !L’affaire Octavio Ocaña prend un cours qui n’était pas attendu car il a été annoncé ce vendredi que son père Octavio Pérez il irait formellement et avec tout contre les deux compagnons de « Benoît« au moment de votre départ.

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, le père de l’acteur adoré de la série Voisins aurait des preuves suffisantes pour poursuivre et attaquer les deux sujets qui l’accompagnaient. Octavio Ocana ce triste 28 octobre.

Bien qu’au début, il les ait défendus contre tous, déclarant qu’il s’agissait de personnes de toute sa confiance, d’amis et qu’ils étaient responsables de la sécurité de l’acteur bien-aimé, apparemment la perception de M. Octavio Pérez à propos de la compagnons de son fils dans le camion dans ses derniers instants a changé.

La mère d’Octavio Ocaña, Ana Leticia Ocaña, avait répété à plusieurs reprises que toutes les personnes impliquées dans le cas de son fils devraient faire l’objet d’une enquête, tout le monde ! tandis que l’homme d’affaires partageait la confiance en ces deux hommes.

Après avoir été libéré, Octavio Pérez a partagé qu’il avait ces sujets sous surveillance car ils avaient été assez mal traités, forcés de déclarer et de signer des choses qui n’étaient pas la réalité et ils avaient également peur de ne pas parler du sujet.

L’homme d’affaires a indiqué que ces personnes étaient disposées à l’aider, une situation qui a changé par la suite et il a indiqué qu’il respectait puisque leurs familles étaient en danger ; cependant, il semble y avoir des incohérences.

Maintenant que l’équipe juridique et les experts de Pérez ont accès aux dossiers du cas officiel d’Octavio Ocaña, ils disent avoir des preuves pour accuser les deux hommes qui se trouvaient à bord du camion avec leur fils ; cependant, il n’a pas été indiqué sur quoi porterait l’accusation.

Selon Quiroz, le père de « Benito Rivers » aurait enregistré des conversations écrites et verbales et qu’ils auraient vérifié les mensonges et les irrégularités concernant ces hommes, ainsi que les déclarations que les autorités ont entre les mains dans lesquelles certains détails ou heures de ce a été dit ne sont pas d’accord pour les deux.

On disait que ces sujets auraient signé sous la pression ce que les autorités leur avaient dit de déclarer, ceci afin de recouvrer leur liberté et de ne plus être soupçonnés d’être responsables de ce qui s’est passé.

Il convient de rappeler que la conclusion de l’autorité était que le même Octavio Ocana Il a activé le dispositif qui aboutirait à ce que nous savons tous déjà accidentellement après avoir perdu le contrôle de son camion. Les experts de M. Pérez ont assuré que ledit objet ne porte pas les traces du célèbre acteur.