Octavio Ocaña, Octavio Pérez résiste à l’exhumation

Octavio Ocaña, son père en exhumation, « Sur mon cadavre » | Instagram

Octavio Pérez a une fois de plus montré sa force et dans une interview avec Gustavo Adolfo Infante dans De Primera Mano, il a parlé de l’exhumation des restes de son fils Octavio Ocaña que les autorités ont l’intention de procéder.

Il a été annoncé mardi dernier que, compte tenu de l’irrégularité de l’affaire, les autorités procéderaient à l’exhumation de l’acteur bien-aimé qui a donné vie à rivières Benito dans Neighbours, ce que la famille refuse catégoriquement de faire.

Interrogé sur la procédure que l’autorité souhaite suivre, Octavio Pérez indiqué que ce n’est que « sur son cadavre » qu’ils retireront le corps de son fils Octavio Ocana de l’endroit où il se trouve, puisqu’il repose déjà en paix.

Cela peut vous intéresser: Octavio Ocaña, audio présumé de la police, « il a raté le coup »

Mon fils se repose déjà, je pense que ce n’est pas nécessaire, les tests sont là, les caméras sont là, je ne le permets pas. Le simple fait de passer à côté de mon corps ne le permettrait pas, mon fils se repose déjà, a déclaré Pérez.

Une fois de plus, l’homme d’affaires a partagé la raison pour laquelle il a rapidement emporté le corps de son fils pour recevoir une sépulture chrétienne à Tabasco, où ils vivent, puisqu’il dit « qu’ils voulaient expérimenter » avec lui.

C’est pourquoi je ne les ai pas laissés ici parce qu’ils voulaient expérimenter, ce n’est l’expérience de personne… mon fils se repose, fais ton travail, c’est tout ce que je te demande, a partagé le père de « Benito ».

Le père d’Octavio Ocaña était également sincère en partageant la seule condition avec laquelle il autoriserait l’exhumation de son fils, qu’il soit un expert du FBI, quelqu’un des États-Unis, qui effectue ce travail comme il l’a indiqué, ne fait pas confiance aux autorités dans Mexique.

ÉCOUTEZ LE PÈRE D’OCTAVIO ICI

Octavio Ocaña, son père en exhumation, « Sur mon cadavre ». Photo : Réforme.

Si quelqu’un de l’extérieur vient, je suis capable d’exhumer le corps, mais quelqu’un de l’extérieur, pas n’importe qui d’ici. Si un expert du FBI vient et dit : » allez-y, mais je dois l’exhumer ! Je vous jure que je le ferai, mais un d’ici, comment vais-je leur faire confiance, je ne fais plus confiance à aucune de ces personnes », a déclaré l’homme d’affaires.

La famille du célèbre acteur a été sincère en partageant à plus d’une occasion qu’elle aimerait que les enquêteurs américains interfèrent dans l’affaire en raison des irrégularités qui se sont produites. Octavio Pérez a même indiqué sur l’émission Chisme No Like qu’il chercherait des agences aux États-Unis pour le soutenir et l’aider à trouver la vérité.

Mardi dernier, Pérez avait partagé l’arrestation de trois personnes concernant l’affaire, dont la femme qui aurait gardé le téléphone portable et les effets personnels de Octavio Ocana et celui qui l’indiquerait, serait celui qui aurait agi contre lui, ce que les mêmes autorités lui avaient dit. Plus tard, visiblement bouleversé, il a partagé que les autorités ont nié toute arrestation sur les réseaux sociaux.