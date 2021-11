Octavio Ocaña, Octavio Pérez, son père révèle son dernier appel

Octavio Ocaña, révèle le dernier appel qu’il a passé à son père | Instagram

« Ouais papa ne t’inquiète pas » ce furent les derniers mots Don Octavio Pérez Il a eu des nouvelles de son fils Octavio Ocaña le 29 octobre. L’homme d’affaires a expliqué dans une interview à Primer Impacto comment s’était passé le dernier appel qu’il avait eu avec son fils.

Comme si c’était un sentiment, dans le dernier appel d’Octavio Pérez avec l’acteur de la série Voisins Il lui a dit qu’il devrait être très prudent avec tout et a inclus la police dans son avertissement ; ne sachant pas que ce serait la dernière fois qu’elle lui parlerait.

L’homme d’affaires a indiqué que Octavio Ocana Il lui a dit où il irait et quand il a su à quel point le quartier est « laide », il lui a demandé d’être très prudent, avec les gens, avec la police et avec tout, finalement, cela ne suffisait pas.

Il m’a parlé, il m’a dit ‘je monte vite papa’, ‘abusé’ je lui ai dit ‘parce que là c’est très moche hein, les rondeurs, les gens, la police, la gendarmerie ne font qu’un… , abusé, partagé Pérez.

En revanche, le jeune homme de 22 ans a dit à son père qu’il ne devait pas s’inquiéter et qu’il ferait effectivement attention comme il l’avait indiqué, en suivant l’itinéraire qu’il avait partagé avec son père.

Oui, papa, ne t’inquiète pas, ce seraient les derniers mots qu’Octavio Pérez entendrait de son fils.

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, après cet appel, le père de « Benito » a commencé à se renseigner sur ses affaires en suspens et a laissé son téléphone portable de côté sans savoir que son fils le composerait désespérément.

Le journaliste assure qu’après un certain temps, Don Octavio s’est rendu compte qu’il avait plusieurs appels manqués de Octavio Ocana et un message dans lequel il disait « Pa´márcame urgente ». Malheureusement, son père n’a jamais reçu cet appel et assure que quelqu’un d’autre a dû lui parler.

C’est à cause de ce qui précède que, selon Quiroz, Pérez demande à celui qui lui a parlé par téléphone ou par SMS de communiquer avec la famille et d’offrir une protection en retour, la famille est soucieuse de clarifier la situation qui a éloigné leur bien-aimé de « Rivières Benito ».

Actuellement, la famille de l’acteur a déjà le soutien d’Andrés Manuel López Obrador dans l’affaire, qui a déjà été déterminée par l’ingérence fédérale et a rendu son peuple disponible; Comme cela a été révélé, la famille d’Octavio Ocaña aura accès aux informations dont disposent les autorités afin de clarifier les faits.