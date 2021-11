Octavio Ocaña pourrait avoir un fils « C’est un petit Tavito »

Octavio Ocaña, l’acteur pourrait avoir un nouveau-né | Instagram

Une nouvelle qui a enthousiasmé la famille d’Octavio Ocaña, c’est ce qui a été spéculé sur les réseaux sociaux, que le défunt acteur eu un filsLe petit vient de naître ce qui pour certains a été un miracle.

Depuis que la nouvelle de ce beau bébé a commencé à être partagée et l’espoir de la famille Ocaña de savoir qu’il a un fils, cela n’a pas seulement ému la famille, cela a également ému les fans et les internautes qui continuent de demander justice pour le célèbre acteur .

À travers une vidéo sur YouTube, il a été commenté que le père d’Ocaña, Don Octavio Pérez, avait réagi surpris en voyant les photos du petit garçon, affirmant qu’il était le même que son fils quand il était petit.

« C’est le petit Tavito » étaient les mots qui ont été commentés dans la vidéo YouTube, ceci parce qu’il y a certaines coïncidences, nous les partagerons avec vous tout de suite.

La principale est que le petit garçon qui est apparemment né en octobre a les cheveux roux et ses traits sont assez similaires à ceux de « Benito ».

Un autre fait important est que la mère du bébé n’est pas n’importe qui, elle était la petite amie de Octavio OcanaCela vous semble peut-être étrange parce que Nerea Godínez était la petite amie officielle de l’acteur, il convient de mentionner qu’elle n’avait que 6 mois.

Il est à noter que par respect pour la famille d’Octavio et la jeune femme, les images de l’enfant ne seront pas partagées afin de ne pas l’exposer, car il est mineur.

On raconte que cette jeune femme était la dernière petite amie avec qui l’acteur était avant de s’engager avec Nerea, qui sûrement la nouvelle n’a peut-être pas du tout aimé.

C’est pourquoi les coïncidences sont accablantes, il a également été mentionné qu’Octavio Pérez, le père du défunt, a décidé de contacter la jeune femme pour clarifier les doutes, ils pourraient sûrement faire un test génétique pour savoir si le petit est vraiment son petit-fils.

Dans le cas où en fait le bébé d’un peu plus d’un mois est le fils de Octavio OcanaCe sera un grand soulagement pour la famille de savoir que ce nouvel être apportera de la joie dans leur vie.

Vous vous demandez sûrement comment il a été possible que les internautes s’en rendent compte, on raconte que la jeune mère du bébé, en apprenant la nouvelle il y a près de trois semaines, a commencé à partager des photos et des vidéos, parmi lesquelles celles de son fils sont apparues.