Octavio Ocaña, quelqu’un a divulgué ses photos intimes sur Internet

Octavio Ocaña, des photos « personnelles » ont fuité sur Internet

A l’époque, le jeune Octavio Ocaña a dû traverser un moment extrêmement honteux, puisque quelqu’un a décidé de filtrer Photos du jeune, ce type d’images ne convient pas aux mineurs.

Apparemment, il est devenu membre du groupe d’acteurs célèbres qui ont traversé des moments difficiles en étant des personnalités publiques et en découvrant combien de vidéos et de photos personnelles ont été filtré sur Internet, plusieurs fois par des ex-conjoints ou des personnes avec qui ils sont venus sortir pour une courte période.

Depuis plus d’un mois que Octavio Ocana Il a perdu la vie, et jusqu’à présent, il semble qu’il n’y ait pas eu beaucoup de mouvement concernant l’affaire, malgré cela, il ne serait pas surprenant de savoir que sa famille continue de rechercher la vérité et la clarification des faits.

Il y a un an, le jeune homme de 22 ans a vécu cette situation, bien que cela ne soit pas devenu une tendance comme cela s’est produit avec d’autres célébrités telles que David Zepeda, Gabriel Soto ou Chumel Torres, pour sa personne et sa famille c’était quelque chose de vraiment choquant.

Octavio Ocaña était adolescent lorsqu’il a pris ces photos | Instagram octavioocaa

Curieusement, loin d’être malheureux, il a lui-même raconté comment les choses s’étaient réellement passées, loin du fait que beaucoup de gens penseraient que ce serait un couple qui l’aurait fait, c’était le contraire, un de ses amis les a téléchargés sur le L’Internet!

L’acteur qui a perdu la vie le 29 octobre a mentionné qu’il était adolescent lorsque cet événement s’est produit, mais ce n’est que récemment que ces images ont commencé à être vues.

Comment les photos d’Octavio Ocaña ont été divulguées

Le même Octavio Ocana a révélé ce qui s’était passé dans une interview sur le programme YouTube « Snserio », il a dit qu’il était dans un groupe WhatsApp avec d’autres jeunes entre 14 et 16 ans, où il était apparemment très ouvert.

C’est parce que des photos ont été envoyées les unes aux autres via cette application, au début, il ne voulait pas partager leur contenu, mais après l’avoir dérangé pendant longtemps, il a été encouragé à les partager, un de ses amis lui a dit en plaisantant qu’il téléchargerait les images.

Après que cette personne lui ait dit que l’acteur qui jouait « Benito Rivers » dans la série Neighbours le ferait, il lui a dit qu’il ferait aussi la même chose, sauf que celui qui était célèbre et une personnalité publique était précisément Octavio.

Lorsque sa famille l’a découvert, ils ont été complètement surpris, en lui demandant pourquoi il l’avait fait, ils n’ont sûrement pas compris les pressions que d’autres adolescents peuvent exercer sur nous à de tels moments de la puberté.