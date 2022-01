Octavio Ocaña, sa mère inquiète avec un message fort sur les réseaux | Instagram

Le début d’une nouvelle année sans Octavio Ocaña a été plus que dévastateur pour sa famille et surtout pour sa mère, Ana Lucia Ocaña, qui s’est inquiétée d’un message qu’elle a partagé sur les réseaux sociaux.

L’épouse d’Octavio Pérez a exprimé à quel point cela a été douloureux de commencer ce 2022 sans son fils, le plus jeune, l’acteur qui a donné vie à Benito Rivers dans Neighbours et a assuré qu’il devait l’attendre.

Le message de la mère de Octavio Ocana C’était très fort, mais sans aucun doute ce qui a le plus attiré l’attention, c’est qu’il a dit à son fils « attends-moi », indiquant que très bientôt ils seraient ensemble dans la vie éternelle.

Cela peut vous intéresser : Silvia Pinal, consternation, Alejandra Guzmán serait délicate

Ana Lucia Ocaña a partagé que sa vie ne suffira pas à pleurer le départ de l’acteur bien-aimé et à être à ses côtés dans sa tombe pour continuer à s’aimer. Il a souligné que commencer chaque année sans lui serait plus qu’irrésistible et a terminé son message par un « dqep mon amour ».

La mère d’Octavio Augusto Pérez Ocaña a partagé le message douloureux avec des photographies d’elle et de sa famille, dont Nerea Godínez, la fiancée de Tavo au moment de son départ, visitant la célèbre tombe pleine de fleurs et d’autres.

Octavio Ocaña, sa mère inquiète avec un message fort sur les réseaux. Photo : Capturer.

Chaque année sera irrésistible sans vous, mais attendez-moi, j’arriverai bientôt avec vous à la vie éternelle Octavio Augusto Pérez Ocaña et nous continuerons à nous aimer, le roi de ma vie. DQEP mon amour.

Dans un autre des messages qu’Ana Lucia a partagé à l’occasion du Nouvel An, elle a également partagé son énorme regret pour l’absence de son fils et sa fille Bertha Ocaña a répondu en soulignant qu’elle l’aime et qu’elle doit être très forte.

Dès le début de la malheureuse nouvelle ce 29 octobre, la sœur du célèbre groupe a indiqué que la plus touchée était sa mère et que sa douleur était vraiment énorme pour laquelle ils s’inquiétaient pour elle.

Malgré cela, Ana Lucia Ocaña a été forte aux funérailles de « Benito » et a même pris la parole pour remercier les personnes présentes d’être là et pour l’amour et le soutien apportés à son fils.

Le départ de Octavio Ocana Ce fut une triste épreuve pour la famille, qui peine à clarifier ce qui s’est passé et qui est responsable du départ du jeune homme au début de la vingtaine. Les autorités assurent que c’est lui qui est intervenu lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule, alors que la famille affirme avoir la preuve que cela ne s’est pas produit.