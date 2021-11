Octavio Ocaña, sa petite amie dédie un message pour son anniversaire

Octavio Ocaña, sa petite amie lui dédie le message le plus tendre | Instagram

Nérée Godinez Le nom de la petite amie d’Octavio Ocaña, a partagé l’un des messages les plus tendres pour l’acteur, car ce 7 novembre il aurait 23 ans.

Il y a une semaine le jeune acteur qui jouait Benito Rivers dans la série Voisins a perdu la vie, les enquêtes se poursuivent toujours sur son cas et on s’attend à ce qu’elles soient bientôt conclues pour la paix de la famille.

Le 29 octobre a été l’un des jours les plus lourds pour la famille Pérez Ocaña, car leurs cœurs se sont brisés lorsqu’ils ont appris que leur fils et leur frère avaient perdu la vie.

Octavio Ocana est né le 7 novembre 1998 à Villahermosa, Tabasco, la surprise de savoir qu’une personne talentueuse et une personnalité publique a perdu la vie a touché des millions de Mexicains qui, comme leur famille et leurs amis, ont demandé justice.

Octavio Ocaña, sa petite amie lui dédie le message le plus tendre

Sa petite amie, en revanche, semble être restée un peu plus calme, même si bien sûr il mentionne aussi le mot justice dans certaines de ses publications, il souhaite comme sa famille que toute cette affaire soit clarifiée, non seulement pour qu’il puisse se reposer mais eux aussi.

Cette journée, loin d’avoir été appréciée par les proches, s’est sûrement accompagnée de larmes et de tristesse, cependant les messages dédiés avec amour à Octavio Ocana Ils n’ont pas attendu tout de suite, surtout celui que partageait sa petite amie.

Dans son message, il lui a dit qu’il l’aimait et qu’avec le temps il commencerait à lui écrire et peut-être consacrer une partie des nombreux mots et choses qu’il voulait lui dire, en particulier l’affection et l’amour qu’il ressentait pour lui. .

Quelque chose que Nerea a commenté, sûrement plus d’un d’entre eux est venu vers elle et s’est identifié, car elle a affirmé qu’Octavio était toujours avec nous, les accompagnant dans leur douleur.

Je sais que vous êtes proche de tout le monde ici », a commenté la jeune femme.

Le nom complet de l’acteur qui a joué Benito était : Octavio Augusto Pérez Ocaña ; Plusieurs internautes ont commenté la publication de sa petite amie avec une certaine tristesse et en essayant d’apporter des encouragements et un certain soutien moral à la jeune Nerea.

Ça a dû être une journée bien remplie pour toi, je ne le connaissais pas sauf pour son travail, mais cette perte fait très mal. J’espère qu’un jour ils se remettront en famille », a commenté un internaute.