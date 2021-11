Octavio Ocaña, son père demanderait d’enquêter sur un éventuel complice | Instagram

L’enquête autour du cas Octavio Ocaña continue de prendre de nouvelles directions et maintenant un nouveau personnage est présent sur scène, un homme que les réseaux sociaux ont réussi à détecter qu’il est dans chacune des images des différents scénarios du dernier jour de l’acteur qui a donné vie à rivières Benito dans Voisins.

Pendant quelques jours, plusieurs internautes ont partagé des captures d’un homme qui est le dénominateur commun des photographies et vidéos révélées le 29 octobre 2021, dernier jour de sa vie. Octavio Ocana.

L’homme en question est vu à partir des images dans lesquelles « Benito » peut être vu dans une épicerie avec ses deux compagnons, qui selon son père, Octavio Pérez, le protégeaient et est également vu sous d’autres angles et lieux, y compris dans le scène finale, où Octavio Ocaña a vécu ses dernières secondes.

Les internautes ont été directs en marquant l’homme avec des cercles dans chacun des scénarios et il semblait vraiment étrange que ce sujet soit dans chacun des endroits que la star de Vecinos a visités ce jour-là.

L’homme qui était vêtu assez confortablement d’un tee-shirt blanc et d’une chevelure indiquant clairement qu’il était un homme plus âgé a rapidement été identifié comme l’ex-beau-père de la fiancée de Octavio Ocana.

Octavio Ocaña, son père demanderait d’enquêter sur un éventuel complice. Photo : Instagram.

D’après les théories des internautes, le sujet est bien évidemment l’ex-beau-père de Nerea, hypothèses qu’ils ont tenté de tester avec des photographies issues des réseaux sociaux dans lesquelles on peut voir la jeune femme avec son ex-conjoint et cet homme, suggérant qu’ils avaient une bonne relation.

Selon Dael Quiroz d’Arguende Tv, la bonne nouvelle serait qu’après la diffusion et la viralisation de ces images, le père d’Octavio Ocaña aurait ordonné l’enquête sur l’ancien beau-père de Nerea Godínez.

La vérité est que Nerea Godínez n’a pas du tout bien fait sur les réseaux sociaux, où elle a été pointée du doigt pour ses diverses actions et actions présumées. Aux adeptes de l’acteur bien-aimé de Vecinos, il ne semblait pas bon qu’il assiste à ses funérailles en petit short ou qu’il soit accompagné d’un jeune homme à un hommage à Tavito à La Plaza de las Estrellas, qui se serait avéré être être son ex; et jusqu’à ce qu’elle soit supposée aller en boîte avec ledit homme.