Octavio Ocaña, son visage apparaît à l’endroit où il est mort

Octavio Ocaña montre son visage où il a perdu la vie | Instagram

De nouvelles données sur le cas d’Octavio Ocaña sont apparues récemment, bien qu’elles n’aient pas à voir directement avec l’enquête qui ne s’est pas arrêtée pour le moment, elles sont tout aussi impressionnantes, car elles affirment qu’il a « apparu » à la place où a perdu la vie.

Le jeune acteur, qui aurait eu 23 ans hier, continue de faire l’actualité nationale, notamment du fait que tout le monde est d’accord pour que justice soit faite, comme l’ont exigé des millions et surtout la famille.

Octavio Ocana était connu comme Benoît pour son personnage de Neighbours, où il a d’abord joué un enfant qui, bien qu’il ne veuille pas être acteur, ses parents l’ont toujours encouragé à devenir célèbre, ce qui s’est produit hors caméra.

Dans une vidéo publiée par Gossip No Like, des images fortes ont été partagées avec lesquelles probablement plus d’un des internautes ont été choqués, nous partagerons la vidéo avec vous tout de suite.

C’est à partir de 01:16:24 où vous pourrez voir l’essentiel de l’actualité de cette note, où Elisa Beristain et Javier Ceriani partagent quelques images qui ont également circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter.

En eux, le lieu des événements est montré, qui est complètement plein de fleurs et de couronnes faites de fleurs, sûrement les admirateurs et la famille du jeune homme ont décidé de laisser cet hommage à Octavio Ocana.

La chose intéressante est que certaines photos prises la nuit ont été partagées où vous pouvez apparemment voir le visage de l’acteur regarder par-dessus les fleurs.

Les internautes qui ont partagé cette image affirment qu’Ocaña n’a pas pu se reposer, et bien qu’Elisa ait déclaré qu’elle ne croyait pas à ces choses, qu’elle respectait l’opinion et les goûts des autres, cette vidéo a circulé sur Tiktok.

Le monde est ému par Benito, parce que les gens sont très choqués, ça a été une mort très étrange », a déclaré Ceriani.

À ce jour, les enquêtes sur l’affaire se poursuivent et selon les commentaires du chauffeur argentin, les autorités impliquées dans l’affaire ont été suspendues jusqu’à ce qu’elle soit terminée.

Le public soutient la famille de Octavio Ocana Et à chaque occasion ils le font savoir, ils demandent aussi justice, peut-être se sentent-ils identifiés à l’événement et c’est pourquoi ils soutiennent la famille de l’acteur qui à plus d’une occasion les a fait sourire.